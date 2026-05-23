Vàng miếng xuống mức thấp nhất hơn 4 tháng, chuyên gia khuyến cáo gì?

Vàng đồng loạt giảm mạnh

Cụ thể, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.504 USD/ounce, giảm 38 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực trong phiên giao dịch cuối chiều thứ Sáu khi lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định, đồng USD mạnh hơn và ngôn ngữ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lạm phát.

Theo xu hướng giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn hiện được Doji và SJC niêm yết ở mức 58,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Thị trường vàng đi xuống, tuần thứ hai liên tiếp, do ảnh hưởng bởi giá dầu đi lên, khiến mối lo ngại về lạm phát tăng và Mỹ có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì mức lãi suất cao, làm suy yếu nhu cầu với vàng, dù kim loại quý này công cụ phòng ngừa rủi ro.

Các chuyên gia cho rằng, diễn biến của giá dầu đang trở thành yếu tố quan trọng dẫn dắt thị trường vàng. Bà Rhona O'Connell, chuyên gia của công ty tài chính StoneX, nhận định các nhà đầu tư đang đặc biệt lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan tới eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Theo bà, giá năng lượng tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó khiến thị trường dự đoán Fed có thể phải nâng lãi suất thêm trong thời gian tới.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh ngày 22/5 đã tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng với cam kết theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với ngân hàng trung ương Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Fed sẽ hoạt động “hoàn toàn độc lập.”

Vàng còn biến động, thận trọng xuống tiền đầu tư

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá có khoảng 58% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần thêm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm nay.

Quan điểm này càng được củng cố sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng Fed nên loại bỏ xu hướng thiên về nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó để ngỏ khả năng nâng lãi suất trở lại nếu lạm phát tiếp tục neo cao.

Sau giai đoạn tăng mạnh và liên tục thiết lập vùng giá cao mới, thị trường vàng thế giới đang xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Giá vàng quốc tế niêm yết trên Kitco hiện quanh mức 4.504 USD/ounce, giảm khoảng 38 USD/ounce so với đầu giờ sáng trước đó, trong khi giá vàng trong nước cũng điều chỉnh khoảng 400 nghìn đồng/lượng.

“Diễn biến này chủ yếu đến từ áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Khi vàng liên tục tăng mạnh và đạt mặt bằng giá cao, nhiều nhà đầu tư và quỹ đầu tư có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường”, ông Huy nói.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng USD và biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tác động đáng kể tới giá vàng. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất, dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển linh hoạt hơn giữa các nhóm tài sản, khiến vàng chịu áp lực dao động mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhịp giảm hiện tại chưa phản ánh sự đảo chiều hoàn toàn của xu hướng dài hạn. Thị trường vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố nền tảng như rủi ro lạm phát, bất định địa chính trị, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng thủ tài sản trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến số.

Dự báo trong tuần tới, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh với biên độ lớn hơn khi thị trường theo dõi sát các tín hiệu liên quan tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến đồng USD và dữ liệu kinh tế quốc tế. Trong ngắn hạn, vàng có thể còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật, nhưng mặt bằng giá cao hiện nay cho thấy tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn hiện hữu.

“Điều quan trọng nhất với nhà đầu tư lúc này là quản trị rủi ro và kiểm soát tâm lý. Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang bước vào vùng biến động mạnh hơn, do đó việc mua đuổi theo tâm lý đám đông hoặc sử dụng đòn bẩy cao có thể tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

Vàng vẫn được xem là tài sản phòng thủ quan trọng trong dài hạn, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chiến lược thận trọng, phân bổ hợp lý và ưu tiên bảo toàn vốn được đánh giá là phù hợp hơn so với tâm lý đầu cơ ngắn hạn”, ông Huy nhận định.