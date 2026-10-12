Những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Tuy vậy, vị trí giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam vẫn thuộc về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Trong hơn 3 quý đầu tiên của năm 2026, cổ phiếu VIC có phiên tăng mạnh, cũng có phiên giảm sâu. Mặc dù vậy, đóng cửa tuần trước, VIC dừng ở mức 225.500 đồng/CP, tăng 70.500 đồng/CP, tương đương 45,5% so với phiên cuối cùng của năm 2025.

Nhờ đó, cổ phiếu VIC giúp giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Vượng đạt tới gần 792.000 tỷ đồng (tương đương 30,4 tỷ USD).

Bên cạnh đó, ông Vượng cũng nắm một số lượng cổ phiếu lớn của LPB mà ông mới mua vào cách đây không lâu. Tính theo giá trị cổ phiếu VIC và LPB niêm yết trên sàn HoSE, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là 30,4 tỷ USD. Còn nếu theo thống kê của Forbes, ông Vượng giàu hơn rất nhiều.

Cụ thể, dữ liệu của Forbes cho thấy tại ngày 11/10, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên tới 35,2 tỷ USD.

6 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ông Vượng, 9 thành viên còn lại trong Top 10 người giàu nhất Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc, tuy nhiên vị trí của họ có sự thay đổi.

Trước đây, vị trí người giàu thứ hai sàn chứng khoán Việt kiêm người phụ nữ giàu nhất Việt Nam thường xuyên thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet). Tuy nhiên, hiện tại, vị trí này hiện thuộc về bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Trong hơn một quý qua, tài sản của bà Hương tăng mạnh lên gần 83.000 tỷ đồng (tương đương 3,2 tỷ USD).

Với khối tài sản hơn 38.700 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo ở vị trí thứ 6 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ở vị trí thứ 3, 4, 5 lần lượt là bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (51.500 tỷ đồng), ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (43.800 tỷ đồng) và ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine (42.600 tỷ đồng).

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan đứng ở vị trí thứ 7 và thứ 8 với khối tài sản lần lượt là 22.212 tỷ đồng (tương đương 852 triệu USD) và 20.673 tỷ đồng (tương đương 793 triệu USD). Tuy vậy, theo cách tính của Forbes, 2 doanh nhân này đều được ghi nhận là tỷ phú USD trên thế giới. Forbes xác định ông Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản 2,3 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang là 1,1 tỷ USD.

2 vị trí cuối trong TOP 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ của ông Hồ Hùng Anh và bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long. Hai “nữ tướng” này lần lượt sở hữu khối tài sản lên đến 11.800 tỷ đồng và 11.700 tỷ đồng.