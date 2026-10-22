Cục Thuế có chỉ đạo mới về tình trạng người dân bị mạo danh lập công ty

Chuyển đơn của người dân đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn vừa ký công văn yêu cầu phối hợp giải quyết các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Theo Cục Thuế, qua công tác quản lý và tổng hợp phản ánh từ dư luận, cơ quan này ghi nhận tình trạng cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin để đăng ký kinh doanh. Hệ quả là có người dù không thành lập, điều hành doanh nghiệp vẫn bị liên đới đến nghĩa vụ thuế, thậm chí đối mặt với nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cục Thuế cho biết, theo quy định hiện hành, việc tiếp nhận, xác minh và giải quyết phản ánh về hành vi giả mạo thông tin để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nhiều trường hợp cho rằng mình bị mạo danh thông tin để đăng ký lập doanh nghiệp. Ảnh: NVCC

Vì vậy, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh thành, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế thương mại điện tử hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc hằng ngày tổng hợp phản ánh của cá nhân về việc bị giả mạo thông tin thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua ứng dụng eTax Mobile và các kênh tiếp nhận trực tiếp.

Các đơn vị thuế phải chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với doanh nghiệp và UBND cấp xã đối với hộ kinh doanh. Việc chuyển thông tin có thể thực hiện qua email, Zalo hoặc các kênh điện tử phù hợp, nhằm bảo đảm phản ánh của người dân được chuyển đến đúng cơ quan, kịp thời xem xét, giải quyết.

Trong khi nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người bị mạo danh, Cục Thuế cho biết cơ quan này vẫn thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thu hồi nợ thuế nếu có.

Cục Thuế đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp xử lý đối với các trường hợp cá nhân bị mạo danh thông tin đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) để được phối hợp, hướng dẫn và giải quyết.

Khoảng 4.000 người phản ánh bị mạo danh thông tin thành lập doanh nghiệp

Trước đó, trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, ngành thuế đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh qua đường dây nóng và ứng dụng eTax Mobile về việc người dân bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp. Toàn bộ thông tin này đã được chuyển đến cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp xử lý.

Cục Thuế khuyến nghị người dân khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép cần thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh mình không thực hiện việc đăng ký hoặc không tham gia hoạt động kinh doanh liên quan.

Nhiều người bị mạo danh thông tin lập công ty đang gặp khó khăn khi đối diện với cảnh bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh minh hoạ sử dụng công nghệ AI

Nếu vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân, người dân cần trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Một vấn đề đáng lưu ý là tâm lý muốn nhanh chóng gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể khiến người bị mạo danh cân nhắc nộp thay khoản nợ thuế của doanh nghiệp đứng tên mình.

Tuy nhiên, việc tự bỏ tiền nộp nợ thuế thay doanh nghiệp có thể khiến người dân chịu thêm thiệt hại, trong khi chưa chắc giải quyết được căn nguyên vụ việc. Ngoài nợ thuế, doanh nghiệp có thể còn phát sinh khoản vay ngân hàng, nghĩa vụ dân sự hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Do đó, khi phát hiện bị mạo danh, người dân cần ưu tiên trình báo, cung cấp chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh. Không nên tự nhận trách nhiệm hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay doanh nghiệp khi chưa làm rõ bản chất vụ việc.

Về lâu dài, Cục Thuế đề xuất tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và các cơ quan quản lý nhà nước. Việc xác thực danh tính cần được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu đăng ký doanh nghiệp, nhất là đối với người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông tin trên eTax Mobile, bảo vệ tài khoản VNeID, tài khoản ngân hàng và chữ ký số. Người dân không nên cho mượn, cho thuê giấy tờ hoặc thông tin cá nhân để người khác thành lập, điều hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh.