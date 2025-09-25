Nghị định 232: Xóa độc quyền vàng miếng, tăng minh bạch thị trường

Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Quy định mới bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211 ngày 30/5/2025 về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước cần quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

Hướng tới thị trường minh bạch hơn

Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Đối với vàng miếng, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép nhập khẩu chỉ được nhập vàng có hàm lượng từ 99,5% trở lên; phải công bố công khai tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm. Các tổ chức này cũng có trách nhiệm bảo hành sản phẩm, lưu trữ dữ liệu sản xuất – kinh doanh vàng miếng, xây dựng hệ thống quản lý thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nghị định 232 xóa bỏ độc quyền vàng miếng giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Với thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ (TSMN), Nghị định 232 cho phép DN và NHTM đáp ứng điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu. Quy định này sẽ giúp tăng nguồn cung vàng chính ngạch, gia tăng sự minh bạch và ổn định nguồn cung, tạo tiền đề cho các DN chế tác vàng TSMN yên tâm đầu tư lâu dài.

Với sự tham gia của các DN, NHTM có tiềm lực, việc nhập khẩu và phân phối vàng nguyên liệu sẽ có tính chuyên nghiệp, minh bạch, bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành sản xuất trang sức, mỹ nghệ trên toàn quốc.

Chia sẻ về điểm mới này, tại Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, Chính phủ đã giao NHNN thẩm quyền cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ.

Hồ sơ, thủ tục sẽ được thiết kế theo hướng công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Chu Phương – chuyên gia trang giavang.net đánh giá, Nghị định 232 như một "liều thuốc giải bệnh" mà thị trường đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. "Nghị định 232 đã mở ra một trang mới cho thị trường vàng miếng, từ độc quyền chuyển sang đa chủ thể, từ bất ổn sang minh bạch, từ khan hiếm sang nhiều khả năng bổ sung nguồn cung", bà Phương cho hay.

Nghiên cứu thành lập Sàn Giao dịch vàng

Ngoài ra, Nghị định 232 cũng bổ sung trách nhiệm quản lý cho các bộ, ngành, địa phương. NHNN sẽ chủ trì xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường vàng, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách thuế phù hợp để tăng tính minh bạch và hỗ trợ công tác quản lý.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư tại TBKL số 211- ngày 30/5/2025, NHNN đang khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất áp dụng theo lộ trình việc triển khai thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

NHNN đang khẩn trương nghiên cứu thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia hoặc lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế Tp.HCM, nhận định việc thành lập sàn giao dịch vàng là cần thiết và quan trọng để đưa thị trường đi vào hoạt động ổn định.

Khi có sàn giao dịch vàng, người dân được ký gửi vàng dưới dạng tài sản hoặc tham gia giao dịch trên sàn sẽ huy động được dòng vốn của người dân tích trữ bằng vàng chảy vào nền kinh tế và phát huy hiệu quả cao hơn. Số vàng này sẽ góp phần cải thiện bài toán nguồn cung thiếu hụt trên thị trường và sẽ kiểm soát lượng cung vàng dễ hơn.

Khi đó, nước ta không cần nhập khẩu quá nhiều vàng vật chất để đáp ứng lượng cung đang thiếu hụt, tránh được những tác động không tốt lên ngoại tệ và dự trữ ngoại hối.

Trước tình hình thị trường vàng thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9/2025 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

"Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 9/2025", văn bản nêu rõ.