Ngày càng "sốt xình xịch", Bitcoin khan hiếm cỡ nào, Elon Musk đang nắm giữ bao nhiêu?

Kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, sự quan tâm đến tiền điện tử đã tăng đột biến. "Bitcoin" trở thành từ khóa được tìm kiếm phổ biến trên Google. Giá Bitcoin cũng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 77.312 USD, nhờ vào những cam kết hỗ trợ ngành này từ chiến dịch tranh cử của ông. Tại thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang ở mức 76.764 USD.

Giá Bitcoin được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới

Từ vô giá trị đến mức giá kỉ lục

Bitcoin từ lâu đã được biết đến là một loại hình đầu tư rủi ro và nhiều biến động. Kể từ khi ra mắt, đồng tiền này đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục, cũng như rất nhiều "cú sập" khiến nhà đầu tư điêu đứng.

Bitcoin có giá trị bằng 0 khi mới ra mắt vào năm 2009. Giao dịch đầu tiên mang lại giá trị tiền tệ cho Bitcoin diễn ra vào tháng 10 năm 2009. Lúc này, Martti Malmi, một sinh viên khoa học máy tính người Phần Lan, hay còn gọi là Sirius trên mạng, đã bán 5.050 Bitcoin với giá khoảng 5,02 USD, tương đương mỗi Bitcoin có giá trị khoảng 0,0009 USD.

Đến ngày 26 tháng 10 năm 2010, giá của nó đã tăng từ mức 0,10 USD lên 0,20 USD, và trước khi năm đó kết thúc, Bitcoin đã đạt mốc 0,30 USD.

Vào tháng 2 năm 2011, giá Bitcoin lần đầu tiên đạt mức tương đương với đồng USD, đánh dấu cột mốc quan trọng và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới. Trong 4 tháng tiếp theo, giá Bitcoin tiếp tục tăng và đạt đỉnh trên 30 USD.

Đầu năm 2013, sau một đợt giảm giá kéo dài, Bitcoin phục hồi và vượt ngưỡng 1.000 USD, dù chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cú sập giá mạnh sau đó khiến phải mất thêm 4 năm nữa giá Bitcoin mới trở lại mức trên 1.000 USD. Sau khi vượt qua ngưỡng này, Bitcoin tiếp tục đà tăng mạnh trong suốt năm 2017 và đạt đỉnh mới ở mức 19.850 USD.

Năm 2018, toàn bộ thị trường tiền điện tử sụt giảm mạnh trong giai đoạn thường được gọi là "mùa đông tiền điện tử". Đến tháng 12 năm 2020, khi Bitcoin trở lại kiểm tra mức đỉnh cũ, nó cuối cùng đã vượt qua ngưỡng lịch sử này và tiếp tục tăng thêm 239% trong 119 ngày sau đó, đạt mức cao nhất mới là 64.799 USD vào tháng 11 năm 2021.

Tới giai đoạn 2022 - 2023, cú sập mạnh tiếp theo của Bitcoin khiến nhiều nhà đầu tư lao đao. Mãi đến cuối năm 2023, Bitcoin mới bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi.

Đầu năm 2024, Bitcoin tăng mạnh khi các quỹ ETF Bitcoin được chấp thuận và đạt đỉnh cao mới ở mức 73.835 USD vào tháng 3. Kể từ đó, giá Bitcoin chưa bao giờ xuống dưới 50.000 USD. Tới ngày 7/11, khi ông Donald Trump tái đắc cử, Bitcoin tăng vùn vụt và nhanh chóng chinh phục mức đỉnh mới.

Như vậy, nếu tính trong thập kỷ qua, từ năm 2014 với mức giá 805 USD/BTC thì tới thời điểm hiện tại, Bitcoin đã tăng tới gần 9.436%. Các nhà đầu tư không ngần ngại dự đoán giá Bitcoin sẽ chạm mức 100.000 USD tới cuối năm và có thể lên tới 200.000 USD vào kết thúc năm 2025.

Tại sao Bitcoin không ngừng lập kỉ lục?

Bên cạnh những lí do khách quan như ảnh hưởng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, lí do lớn nhất khiến giá Bitcoin ngày một tăng cao và không ngừng lập kỉ lục chính là do nguồn cung hữu hạn của nó.

Giống như các loại tiền tệ, hàng hóa hoặc dịch vụ khác, giá Bitcoin và các loại tiền điện tử phụ thuộc vào giá trị được mọi người nhìn nhận, cùng với cung và cầu. Khi mọi người tin rằng Bitcoin có giá trị và kỳ vọng giá sẽ tăng, họ sẽ mua nó.

Theo thiết kế, Bitcoin chỉ có tối đa 21 triệu đồng. Càng đạt tới gần giới hạn khai thác tối đa này, giá của nó sẽ càng tăng. Tính đến tháng 9 năm 2024, có khoảng 19,75 triệu bitcoin đang lưu hành, chiếm khoảng 94% trong tổng số nguồn cung tối đa. Đồng Bitcoin cuối cùng sẽ được "đào" dự kiến vào khoảng năm 2140.

Bitcoin được tạo ra thông qua quy trình khai thác với phần mềm và phần cứng theo tốc độ nhất định, và cứ sau bốn năm, tốc độ này lại giảm một nửa. Lần giảm một nửa gần nhất diễn ra vào ngày 19/4/2024. Nếu thị trường phản ứng như các lần trước, giá Bitcoin có thể tăng rất mạnh mặc dù điều này không có gì đảm bảo.

Nguồn cung hữu hạn chính là lí do khiến BTC ngày càng tăng giá

Bên cạnh đó, dù ban đầu chủ yếu được mua bán với mục đích đầu tư nhưng Bitcoin ngày càng được sử dụng nhiều trong thanh toán và giao dịch do tính tiện lợi khi có thể thanh toán mà không phải đổi ngoại tệ, chi phí giao dịch và quản lý thấp. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang tăng cường thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, do đó, việc chấp nhận đồng tiền điện tử, tiền ảo là một trong các giải pháp được cân nhắc.

Ngoài ra, tình hình bất ổn chính trị ngày càng gia tăng trên toàn cầu khiến giới đầu tư mất niềm tin vào đồng tiền giấy và kênh đầu tư chứng khoán, chuyển hướng quan tâm nhiều hơn đến những kênh đầu tư ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị và quản lý như vàng Bitcoin.

Nguồn cung là hữu hạn trong khi nhu cầu đối với Bitcoin tăng chính là nguyên do làm tăng giá đồng tiền điện tử này.

Mỹ đang nắm giữ bao nhiêu Bitcoin?

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Donald Trump đã hứa hẹn về việc giải quyết các vấn đề pháp lý và nỗ lực đưa Mỹ trở thành “thủ đô tiền điện tử của thế giới”. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Bitcoin lớn nhất trong năm, Trump còn nói rằng nếu được trở lại Nhà Trắng, ông sẽ đảm bảo chính phủ liên bang không bao giờ bán bớt số Bitcoin nắm giữ của mình. Vậy chính phủ Mỹ đang nắm bao nhiêu Bitcoin?

Theo thông tin của tờ North Crypto, Mỹ hiện đang có 213.246 BTC. Số Bitcoin này chủ yếu được thu giữ từ các vụ án hình sự.

Cũng theo thống kê của trang này, nhiều quốc gia khác cũng nắm giữ một lượng lớn Bitcoin: Trung Quốc (194.000 BTC), Anh (61.000 BTC), Đức (50.000 BTC)...

Mỹ hiện đang có 213.246 BTC

Ngoài ra, rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đang tích trữ Bitcoin. Điển hình như Công ty phần mềm MicroStrategy của Mỹ. Doanh nghiệp này hiện sở hữu nhiều tiền điện tử hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tính đến 30/9/2024, công ty sở hữu 252.220 BTC, trở thành công ty đại chúng có lượng Bitcoin lớn nhất thế giới, chiếm 1,2% tổng số Bitcoin đang lưu hành trên toàn cầu. Theo báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024, MicroStrategy đã công bố kế hoạch huy động thêm 42 tỷ USD để mua Bitcoin trong ba năm tới.

Tesla, công ty của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk hiện cũng đang sở hữu 11.509 BTC. Doanh nghiệp của Musk đã mua thêm hơn 2.000 BTC chỉ trong 4 tháng qua.

