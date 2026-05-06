Chốt giá vàng hôm nay ngày 6/5 đồng loạt tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 6/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 6/5 tăng giá vàng miếng lên mức 166 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 6/5, giá vàng trong nước ngày 6/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 6/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 6/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 169 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 6/5, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/5, đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 6/5, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 163 –166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 6/5 tăng rất mạnh với giá vàng giao ngay tăng 120 USD/ounce, lên mức 4.684 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.590 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá dữ dội, tiến sát mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, mặc dù giá vàng phục hồi sau đợt giảm mạnh kéo dài 5 tuần, nhưng nỗi lo lạm phát vẫn còn đó và thị trường có thể đảo chiều ngay lập tức nếu căng thẳng leo thang ở khu vực Trung Đông.

Ở góc độ kỹ thuật, nhiều chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang cố gắng ổn định trở lại sau cú giảm sâu đầu tuần. Nếu vượt vùng kháng cự 4.568-4.629 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới vùng 4.670-4.720 USD/ounce.

Ngược lại, nếu mất mốc hỗ trợ 4.503 USD/ounce, giá kim loại quý có nguy cơ lùi sâu hơn về 4.485 USD/ounce hoặc 4.450 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.684 USD/ounce (tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 6/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17 triệu đồng/lượng.

