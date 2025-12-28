Mức thưởng Tết 2026 cao nhất ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam

TPHCM: Một người được thưởng Tết Nguyên đán hơn 1,8 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TPHCM, đã có hơn 3.800 doanh nghiệp với khoảng 694.300 lao động trên địa bàn TPHCM gửi báo cáo về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM đạt hơn 1,84 tỷ đồng/người, thuộc về một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Mức thưởng thấp nhất dưới 1 triệu đồng/người. Tiền thưởng bình quân khoảng 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán năm 2025.

Nhiều doanh nghiệp nỗ lực chăm lo tốt cho người lao động dịp Tết 2026 để giữ chân họ ở lại sau tết. Ảnh: Uyên Phương

Đối với Tết Dương lịch 2026, mức thưởng cao nhất là hơn 1,1 tỷ đồng, mức thấp nhất khoảng 750.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân là 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với năm trước.

Theo Sở Nội vụ, mức thưởng cao chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm và bất động sản. Ngược lại, các doanh nghiệp quy mô nhỏ, sử dụng lao động phổ thông hoặc gặp khó khăn do đơn hàng giảm, chi phí tăng… có mức thưởng hạn chế.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 700 triệu đồng

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và công tác chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn.

Dựa trên số liệu báo cáo từ gần 1.500 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại tỉnh Đồng Nai hiện ghi nhận là 840 triệu đồng đối với khối doanh nghiệp dân doanh. Ở khối này, mức thưởng bình quân cho người lao động đạt khoảng 11,4 triệu đồng/người.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tặng quà tết cho người lao động Ảnh: Mạnh Thắng

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 700 triệu đồng và mức thưởng bình quân 13,3 triệu đồng/người.

Dịp Tết Dương lịch 2026 cũng ghi nhận mức thưởng cao nhất lên tới 228,5 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh các khoản thưởng bằng tiền, các doanh nghiệp tại Đồng Nai còn triển khai nhiều hình thức chăm lo khác cho công nhân như tổ chức tiệc tất niên, tặng quà từ công ty và công đoàn cơ sở, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê đón tết.

Tây Ninh: Thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng

Theo Sở Nội vụ Tây Ninh, đã có 486 doanh nghiệp với hơn 210.000 lao động báo cáo tình hình tiền lương, thưởng.

Trong số này, 176 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch cho hơn 40.200 lao động. Mức cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân khoảng 2,2 triệu đồng mỗi người.

Đối với Tết Nguyên đán, 429 doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng cho hơn 196.000 lao động. Mức cao nhất 600 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân 7,5 triệu đồng mỗi người.

Năm nay, thu nhập bình quân của người lao động tại Tây Ninh đạt hơn 11 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương cao nhất tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gần 52 triệu đồng mỗi người mỗi tháng; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước hơn 89 triệu đồng; khu vực dân doanh hơn 263 triệu đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 431 triệu đồng.