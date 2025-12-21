Cập nhật mức thưởng Tết 2026 mới nhất, mức cao nhất là bao nhiêu?

Thưởng Tết 2026 cao nhất hiện là hơn 200 triệu đồng/người

Sau khi có yêu cầu báo cáo tình hình lương, thưởng Tết của Bộ Nội vụ nhiều tỉnh thành đã cập nhật thông tin tình hình lương thưởng trên địa bàn. Các doanh nghiệp cũng cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình lương thưởng Tết kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước. Ban đầu đã có một số đơn vị cập nhật, báo cáo.

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã cung cấp thông tin cơ bản về lương thưởng Tết. Theo đó, mức thưởng Tết 2026 cao nhất là 200 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Cụ thể, hiện có khoảng 160 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025 và thưởng Tết năm 2026 cho người lao động.

Báo cáo cho thấy trong năm 2025, mức lương bình quân của người lao động 7,8-12 triệu đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất 200 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng, cũng của một doanh nghiệp dân doanh.

Dự kiến mức thưởng Tết 2026 tại Cà Mau cao nhất là hơn 200 triệu đồng. Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau (mũ trắng) tặng quà cho công nhân tại công trường - Nhật Hồ.

Mức thưởng cao nhất gần 37 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất khoảng 100.000 đồng cũng thuộc một doanh nghiệp dân doanh và một doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Qua thống kê từ gần 120 doanh nghiệp (hơn 24.880 lao động) dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy, mức thưởng bình quân 4,5-12,5 triệu đồng/người.

“Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất và thấp nhất đều của doanh nghiệp ở lĩnh vực thủy sản”, theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Báo cáo này cho thấy, mức lương và dự kiến thưởng Tết 2026 của một số công ty, doanh nghiệp nhìn chung có tăng so với năm 2025.

Mức thưởng Tết 2026 tăng nhẹ?

Còn tại TP. HCM nhiều đơn vị cũng đã công bố mức thưởng Tết năm 2026 cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đang có kế hoạch thưởng Tết 1 - 2 tháng lương cho người lao động. Năm nay, các doanh nghiệp có xu hướng thưởng cao hơn năm trước. Mức thưởng phổ biến nhất dao động 10 - 30 triệu đồng/người. Trong đó, nhân viên trong ngành dịch vụ, sản xuất, tài chính, ngân hàng có mức thưởng tốt hơn so với những ngành nghề khác.

Bà Ngô Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc Công ty Fujiwa Việt Nam (Đặt tại TP. HCM) cho biết, công ty này cũng đã có kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên. Theo đó, những người làm việc từ 1 năm trở lên sẽ nhận lương tháng 13 và thưởng Tết.

Dự kiến, mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất sẽ dành cho các nhân sự quản lý kinh doanh và Giám đốc nhà máy. Mức thấp nhất cho công nhân, nhân viên với 1 tháng tiền lương khoảng hơn 10 triệu đồng/người.

“Ngoài việc thưởng bằng hiện kim, chúng tôi sẽ thưởng thêm cho nhân viên các sản phẩm của công ty và một số quà tặng khác”, bà Thủy cho hay.

Nhận định chung của nhiều chuyên gia tiền lương cho thấy nhiều khả năng tiền thưởng Tết năm 2026 sẽ không có nhiều đột biến. Khả năng chỉ tăng nhẹ từ 3-6%, Điều này cho thấy dù kinh tế còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp làm ăn tốt có lợi nhuận và đang dần ổn định trở lại.

Nhận định thêm, bà Hương cho rằng thưởng Tết bình quân 2026 nhiều khả năng tăng nhưng không tăng “bật mạnh” như giai đoạn 2024–2025.