Giám đốc Công an Hà Nội kể về hành trình truy bắt “ông trùm” Mr Pips, thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/3, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chia sẻ nhiều thông tin về quá trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Chuyên án gây chú ý khi lực lượng chức năng dẫn độ thành công “ông trùm” từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời thu hồi khối tài sản đặc biệt lớn, được nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đánh giá cao.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, tội phạm công nghệ cao hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi, thường móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập “tổng hành dinh” tại các quốc gia lân cận để điều hành, lừa đảo nạn nhân trong nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao đổi với cử tri phường Cầu Giấy. Ảnh: CAHN.

Trong chuyên án Mr Pips, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các cơ quan chức năng nước ngoài để truy bắt các đối tượng chủ chốt.

Lực lượng chức năng bắt giữ Ngô Thị Thêu, là vợ của Lê Khắc Ngọ tại Thái Lan khi người này chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Từ mắt xích này, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo dấu vết của Ngọ.

Quá trình bỏ trốn, Lê Khắc Ngọ liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines, thậm chí nhập cảnh trái phép để lẩn trốn. Tuy nhiên, đối tượng cuối cùng bị bắt giữ.

Công an TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cơ quan thường trực của Interpol tại Việt Nam hoàn tất thủ tục pháp lý quốc tế, tổ chức áp giải và dẫn độ Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Trong vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can. Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, điểm nổi bật của chuyên án là việc truy vết, phong tỏa dòng tiền.

Cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản hơn 5.315 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những vụ án công nghệ cao có số tài sản thu hồi lớn nhất từ trước đến nay.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội trình bày chương trình hành động với cử tri. Ảnh: CAHN.

Khối tài sản này nằm ở nhiều quốc gia, gồm hàng chục siêu xe, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246 kg vàng và hàng trăm miếng vàng SJC.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc truy vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia là thách thức lớn với lực lượng thực thi pháp luật nhiều nước. Kết quả của chuyên án được một số cơ quan cảnh sát quốc tế đánh giá cao và đề nghị trao đổi kinh nghiệm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu tái cử và chia sẻ chương trình hành động nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm.

Ông cho biết chương trình hành động tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như giữ vững bản lĩnh chính trị, tăng cường gắn bó với nhân dân và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Với phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân”, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết sẽ mở rộng nhiều kênh tiếp nhận ý kiến cử tri, từ mạng xã hội đến các buổi đối thoại trực tiếp tại khu dân cư. Những kiến nghị của người dân sẽ được theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng.

Một nội dung được ông nhấn mạnh là xây dựng thế trận an ninh vững chắc gắn với ứng dụng công nghệ. Mục tiêu là kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông và cháy nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, lực lượng Công an Thủ đô sẽ tham mưu giải quyết 5 “điểm nghẽn” lớn của thành phố theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Thành ủy. Trong đó, Công an TP Hà Nội sẽ trực tiếp chủ trì tháo gỡ 2 vấn đề trọng tâm là trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Về giải pháp công nghệ, ông cho biết trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ tham mưu triển khai hai dự án lớn gồm lắp đặt hơn 24.000 camera AI trên toàn thành phố và xây dựng trung tâm máy chủ quản lý tập trung, trung tâm giám sát an ninh mạng phục vụ công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Ở góc độ đại biểu dân cử, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề xuất đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng tăng cường tranh luận, đối thoại và chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Đồng thời, cần tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Chia sẻ thêm với cử tri, ông cho biết bản thân có 15 năm gắn bó với địa bàn quận Cầu Giấy cũ trong quá trình công tác, đặc biệt trong lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm. Ông gửi lời cảm ơn tới người dân và chính quyền địa phương đã phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều năm qua.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc tiếp tục ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 là mong muốn được tiếp tục theo sát, giám sát và giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm từ nhiệm kỳ trước.

“Mỗi lá phiếu của cử tri là sự tin tưởng và trách nhiệm. Tôi sẽ nỗ lực làm tròn nhiệm vụ, không né tránh vấn đề khó, đặt lợi ích chung lên trên hết và làm cầu nối giữa nhân dân với chính quyền”, ông nói.