Truy nã nữ quản lý trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Mr Hunter

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã Phan Thị Hoa (30 tuổi, trú phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hoa là một quản lý trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu. Ngày 23/12/2025, Hoa bị khởi tố về cùng tội danh nhưng sau đó bỏ trốn ra nước ngoài. Lệnh truy nã được Công an TP Hà Nội ban hành ngày 3/1.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng ở đâu cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Phan Thị Hoa. Ảnh: CAHN.

Trước đó, tháng 11/2025, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Lê Khắc Ngọ khi đối tượng cùng một số đồng phạm lẩn trốn tại Philippines. Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (30 tuổi) cũng bị Bộ Công an dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam hồi giữa tháng 8/2025 để phục vụ điều tra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá “trọn vẹn” một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã bị bắt giữ.

Theo Công an Hà Nội, từ năm 2021, Nam và Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, đặt văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” tại Hà Nội, TP HCM và một số địa phương.

Trong đó, một công ty tại TP HCM được sử dụng làm “bình phong”, vận hành khoảng 44 văn phòng trên cả nước, gồm 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác.

Dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, các công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên để tổ chức giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Nhóm đối tượng tạo lập, quản lý 5 website giao diện tiếng Anh, giả danh các sàn giao dịch quốc tế uy tín nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Thực chất, các website này được lập trình, liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng do các đối tượng kiểm soát và kết nối với nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5. Nhân sự được phân chia thành nhiều bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tiếp cận nạn nhân qua Zalo, Telegram để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của nhóm này là cung cấp thông tin sai sự thật, dụ dỗ khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ, có lãi và rút được tiền nhằm tạo niềm tin. Sau đó, các đối tượng thúc đẩy nạn nhân tăng vốn, tiếp tục chuyển tiền để “gỡ” khi thua lỗ. Đến khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.