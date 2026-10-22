Chiêu dồn người chơi Forex vào thế 'càng thua càng phải gỡ' của nhóm Mr Pips

Trong 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, trường hợp anh Phạm (trú Hà Nội) là minh chứng điển hình cho sự tàn khốc của đế chế lừa đảo này.

Theo cáo trạng, ban đầu anh được nhân viên tư vấn mời đầu tư trên sàn IB Mex. Lệnh đầu tiên nạp chỉ 100.000 đồng nhưng anh được trả về gần 300.000 đồng.

Bảy ngày sau, tin lời mời chào có thể thắng lớn hơn, anh nạp thêm 26 triệu đồng và được trả 12 triệu đồng "lãi". Niềm tin tăng theo số tiền bỏ vào, chỉ hai ngày sau, mỗi lệnh giao dịch của anh đã lên tới 160 triệu đồng. Khi anh định rút tiền, tài khoản bất ngờ báo lỗi.

Nhân viên của Mr Pips liên tục gọi điện, cảnh báo nếu không nạp thêm thì tài khoản sẽ "sập", toàn bộ vốn mất sạch. Trong trạng thái hoảng loạn, anh Phạm thế chấp tài sản, vay mượn để nạp thêm vì được hứa "giữ tài khoản, giúp gỡ lại vốn trong một tuần".

Tổng cộng anh chuyển 1,48 tỷ đồng vào sàn nhưng vẫn tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm. Đến khi không còn khả năng vay mượn, anh báo dừng thì tài khoản bị đánh "cháy", mất 1,47 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn này, một phụ nữ tại TP HCM bị chiếm đoạt 18 tỷ đồng, nhiều nhất trong vụ án. Nạn nhân trẻ nhất mới 22 tuổi, mất 7,5 tỷ đồng chỉ trong ba tuần.

Theo cơ quan tố tụng, đây không phải những tình huống ngẫu nhiên mà là một quy trình thao túng được thiết kế theo từng bước.

Đánh bóng hình ảnh để kéo người muốn 'giàu nhanh'

Phó Đức Nam xây dựng hàng loạt kênh mạng xã hội, thường xuyên đăng video về cuộc sống giàu sang, xe sang, vàng khối và những lời khuyên đầu tư tài chính.

Trong một video, Nam còn nhắn nhủ các KOL đầu tư rằng "có lãi thật thì hãy khoe tiền như tôi, không khoe, chỉ có thể là ngu, hoặc là lừa đảo".

Song song với việc tạo hình ảnh đại gia trẻ, Nam thành lập 84 công ty bình phong, mở 43 văn phòng và tuyển hàng nghìn nhân viên sale.

Nhân viên không cần bằng cấp hay kiến thức tài chính. Khi vào làm, họ được cấp máy tính, tai nghe, SIM rác cùng các kịch bản tư vấn soạn sẵn để mạo danh chuyên gia của những sàn chứng khoán quốc tế uy tín, cam kết lợi nhuận cao và dụ khách tải ứng dụng, mở tài khoản.

Nhà đầu tư tưởng mình đang giao dịch với sàn quốc tế. Theo cáo buộc, thực tế đó là các phiên bản do Nam và đồng phạm dựng lên, cho phép nhóm này kiểm soát toàn bộ quá trình giao dịch.

Cho thắng thật để tạo niềm tin

Khi khách mới nạp số tiền nhỏ, bộ phận kỹ thuật can thiệp để tài khoản thắng những lệnh đầu tiên.

Theo VKS, nhóm này sẵn sàng cho khách rút tiền lãi thật ngay trong ngày. Có trường hợp chỉ nạp 100.000-200.000 đồng nhưng số tiền nhận về gấp nhiều lần.

Việc nhìn thấy "tiền thật" khiến nạn nhân tin đây là kênh đầu tư an toàn và bắt đầu tăng vốn từ vài chục triệu lên hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Sau đó, họ được kéo vào các nhóm VIP trên Zalo, Telegram có thể lên tới 12.000 thành viên.

Nạn nhân tưởng đây là cộng đồng những người đang đầu tư giống mình, nhưng theo VKS, phần lớn tài khoản trong nhóm là nhân viên của Mr Pips đóng vai. Hàng ngày, các "chim mồi" tung hô chuyên gia, khoe ảnh chốt lời hàng nghìn USD, tạo cảm giác ai cũng kiếm được tiền.

Hiệu ứng đám đông cùng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến nhiều người vội vàng đặt lệnh theo chỉ dẫn.

Làm tài khoản âm rồi ép 'gồng lỗ'

Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, tài khoản được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng.

Theo cáo buộc, bộ phận kỹ thuật lúc này can thiệp khiến tài khoản âm nặng, rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nhân viên sau đó liên tục gọi điện, cảnh báo nếu không nạp thêm tiền để "gồng lỗ" thì tài khoản sẽ bị xóa hoặc cháy toàn bộ vốn.

Nạn nhân vì sợ mất số tiền đã bỏ vào tiếp tục vay mượn, thế chấp tài sản để cứu tài khoản. Nhưng ngay cả khi đã kiệt quệ ở một sàn, họ vẫn chưa thoát khỏi vòng lặp.

Thông tin của nạn nhân được chuyển cho một nhóm nhân viên khác, đóng vai "chuyên gia cấp cao" của một sàn quốc tế mới. Những người này chủ động liên hệ, tỏ ra cảm thông, hứa có chính sách khuyến mại 50-150% để giúp khách "gỡ lại" số tiền đã mất.

Nạn nhân vì muốn lấy lại vốn tiếp tục nạp tiền sang sàn mới. Anh Nguyễn, trú Nghệ An, là một trường hợp. Sau khi cháy 2,48 tỷ đồng ở sàn đầu tiên, anh được dụ sang sàn khác và mất thêm 1,25 tỷ đồng, rồi tiếp tục bị dẫn sang sàn thứ ba, mất thêm 49,5 triệu đồng. Tổng thiệt hại lên tới 3,53 tỷ đồng.

'Khóa cửa rút tiền, vắt nốt phần còn lại'

Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu rút tiền gốc, tính năng rút tiền bị vô hiệu hóa.

Nhân viên đưa ra nhiều lý do như "chưa đủ khối lượng giao dịch", "đặt sai lệnh kỹ thuật" hoặc "chưa nộp phí duy trì", rồi tiếp tục yêu cầu khách chuyển thêm tiền ký quỹ.

Một phụ nữ tại Hà Nội muốn rút 100.000 USD nhưng được thông báo đã đặt sai lệnh và phải nộp thêm 7 tỷ đồng. Chị vay mượn để chuyển tiền nhưng sau đó vẫn không thể rút.

Khi xác định nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, nhóm nhân viên sẽ xóa tài khoản, chặn Zalo, Telegram và cắt toàn bộ liên lạc.

Theo cơ quan tố tụng, chính chuỗi thủ đoạn này khiến nhiều người bị đẩy vào tâm lý "càng thua càng phải gỡ" và tiếp tục nộp tiền cho đến khi cạn kiệt tài chính.

Vì sao hàng nghìn nhân viên chưa bị truy tố?

Mr Pips, Mr Hunter cùng các bị cáo trong đường dây dự kiến bị ra tòa ngày 26/10.

Nhà chức trách cho biết chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nhiều nhân viên hoạt động trên không gian mạng do họ sử dụng tài khoản Zalo, Telegram ảo hoặc tên giả. Nhân sự tại 84 công ty bình phong và 43 văn phòng cũng biến động thường xuyên.

Nhiều người giữ vai trò quản lý trực tiếp đang bỏ trốn, trong đó có 8 bị can quan trọng ở nước ngoài hoặc chưa bị bắt.

Các trường hợp này đã được tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, truy tìm và xử lý khi đủ căn cứ.

Đối với 920 nạn nhân, yêu cầu bồi thường sẽ được HĐXX xem xét tại phiên tòa. Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đều đề nghị sử dụng số tài sản đang bị thu giữ để khắc phục hậu quả.

Riêng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ còn tình nguyện, thừa bao nhiêu, sung công quỹ hết.

*Tên nạn nhân đã thay đổi