Một năm tiền ảo Pi mở mạng: Giá giảm 95%, niềm tin đi xuống

Sau 6 năm chờ đợi, ngày 20/2/2025, đội ngũ nòng cốt của Pi Network (PCT) thông báo dự án chuyển sang giai đoạn Open Network (mở mạng). Có nghĩa, người tham gia được phép giao dịch với các hệ sinh thái bên ngoài Pi. Thực tế, giá tiền ảo Pi lập tức "nhảy múa" khi chính thức xuất hiện trên một số sàn giao dịch.

Giá của Pi trên một sàn tiền số được niêm yết sau khi "mở mạng" năm ngoái. Ảnh: Duy Phong

Nâng cấp "nhỏ giọt"

Dù mở mạng tròn một năm, Pi Network chưa công bố hợp đồng thông minh (smart contract) - yếu tố bắt buộc đối với một dự án blockchain. Một năm qua, dự án cũng chỉ thực hiện những nâng cấp nhỏ, như đưa ra khái niệm Xác thực danh tính doanh nghiệp (KYB) bên cạnh Xác thực danh tính cá nhân (KYC).

Dự án cũng giới thiệu Pi App Studio - công cụ lập trình giúp xây dựng ứng dụng cho Pi. Theo PCT, có hơn 13.400 chatbot và 24.400 ứng dụng tùy chỉnh được tạo từ hơn 51.800 người dùng. Dù vậy, theo CCN, hầu hết là "app rác" hoặc lấy tên gọi cá nhân, tổ chức nổi tiếng để tạo sức hút thay vì có chức năng thực sự.

Đội ngũ cũng công bố Pi Network Ventures, quỹ trị giá 100 triệu USD do Pi Foundation khởi xướng nhằm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo CoinTelegraph, những gì quỹ mang lại cho cộng đồng còn "hạn chế", đồng thời việc tổ chức này nắm giữ hàng tỷ token không thể hiện tính phi tập trung của một dự án blockchain.

PCT cho biết trong năm 2025, hơn 17,5 triệu người dùng hoàn tất quy trình KYC và 15,8 triệu người chuyển sang mạng chính (Mainnet). Tuy vậy, con số này chiếm tỷ lệ nhỏ so với mức 60 triệu người dùng mà đội ngũ công bố năm 2024.

Người chơi nản lòng

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người dùng sở hữu tiền ảo Pi miễn phí bằng cách vào ứng dụng để "kích tia sét" điểm danh hàng ngày. "Sau một năm mở mạng, giờ chỉ 1-2 người trong nhóm còn 'kích tia sét', có ngày không có ai", Hoàng Lan, người chơi tiền ảo Pi hơn bốn năm và đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mạng lưới, kể.

Lan cho biết đã lập một nhóm trên mạng xã hội để cùng chia sẻ kinh nghiệm tuyển người chơi, nhưng hiện số lượng tham gia rơi rụng dần với nhiều lý do như không được KYC, giá Pi liên tục giảm.

Văn Viễn, từng đầu tư hơn trăm triệu đồng mua máy tính chạy Node Pi cách đây ba năm, cũng cho biết đã thanh lý dàn máy cuối năm ngoái, vì "dự án mông lung, giá lao dốc và Pi không về ví để giao dịch" nên không có kinh phí duy trì.

Thực tế, giá Pi năm qua liên tục nhảy múa, nhưng nhìn chung theo đà đi xuống. Từ mức đỉnh 3 USD mỗi đồng sau khi mở mạng, Pi đầu tháng 2 giảm còn 0,13 USD, tức sụt hơn 95%, và hiện dao động ở mức 0,19 USD.

Theo Hoàng Anh, quản trị viên nhóm Facebook về Pi Network với hơn 200.000 thành viên, giá Pi giảm liên quan đến việc dự án đã mở khóa hàng trăm triệu token ra thị trường trong thời gian ngắn. Hiện nguồn cung lưu hành Pi đạt 8,82 tỷ token, tăng mạnh so với mức hơn 8,3 tỷ ghi nhận tháng trước. "Việc tiếp tục 'pha loãng' khiến Pi liên tục đi xuống", người này nhận định. "Thời gian tới, Pi nhiều khả năng chưa thể phục hồi, do nguồn cung bơm ra thị trường ngày một nhiều, trong khi dự án không có nhiều tiến triển".

Trước đó, theo Market Periodical, tình trạng Pi sụt giảm đã được dự báo, vì nguồn cung tăng do dự án liên tục mở khóa lượng token lớn hàng ngày. Ngoài ra, dự án cũng không còn nhận sự quan tâm lớn như trước. Dữ liệu trên sàn OKX cho thấy, khối lượng giao dịch Pi hiện chỉ vài triệu USD mỗi ngày - con số nhỏ đối với một token có vốn hóa thị trường hơn 1,4 tỷ USD và thấp hơn nhiều so với mức hàng chục triệu USD mỗi ngày năm ngoái.

Ông Nguyễn Hà Minh Thông, nhà sáng lập quỹ Cabo Capital (TP HCM), cho rằng giá Pi giảm sâu qua từng tháng cho thấy niềm tin thị trường đang đi xuống nghiêm trọng. Khối lượng giao dịch của Pi thấp thể hiện "tín hiệu chết" từ dự án, khi thanh khoản cạn kiệt, không còn nhà đầu tư mới và cộng đồng mất kiên nhẫn. "Một dự án tiền số không thể sống bằng cộng đồng nếu thiếu sản phẩm và thanh khoản thực tế", ông cảnh báo. "Hãy cân nhắc trước khi đầu tư thời gian, tài nguyên, niềm tin vào một thứ đang lao dốc về giá trị lẫn tâm lý thị trường".

Pi Network cũng bị đánh giá là một trong những loại tiền số có tính tập trung cao. Không như Solana hay Ethereum, người nắm giữ Pi "không có tiếng nói" trong các hoạt động. Ngoài ra, Pi Network gặp khó khăn trong việc tạo dựng uy tín trên thị trường, khi nhiều nhà tiên phong bắt đầu "đầu hàng" và bán tháo token của họ.

Giới chuyên gia cũng đưa ra nhiều khuyến cáo về Pi Network năm qua. Nhà sáng lập và CEO sàn tiền số Bybit Ben Zhou gọi Pi Network là dự án lừa đảo, tuyên bố không niêm yết Pi trên sàn của mình. Cuối 2025, 7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".