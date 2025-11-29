Công an thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe trong vụ án Mailisa

Ngày 28/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi của bà Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh (chủ của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) và những người liên quan.

Nhà chức trách đã thu 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả do vợ chồng Mai Khánh tự nguyện nộp và nhiều tài sản giá trị khác.

Trước đó vợ chồng bà Mai cùng 6 người đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, bà Mai cùng ông Khánh đã gây dựng thương hiệu Mailisa thành chuỗi có 17 chi nhánh. Hệ thống vận hành dưới dạng mạng lưới phân phối với nhiều công ty vệ tinh.

Từ năm 2020 đến 2024, vợ chồng bà Mai bị cáo buộc mua mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc về Việt Nam để bán ra thị trường thông qua chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa. C03 xác định, các loại mặt hàng này đều không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Bà Mai cùng một số người Trung Quốc, ký hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong.

Vợ chồng Mai Lisa và chồng là Hoàng Kim Khánh. Ảnh: FBVN

Tại thị trường Việt Nam, thông qua chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, bà Mai đã phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. Trong đó, riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm, làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp.

Với quảng cáo sản xuất tại Hong Kong, các loại mỹ phẩm đã thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường đã mang lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho bà Mai.

C03 xác định, toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng, đều do các xưởng ở Quảng Châu, Trung Quốc, gia công với giá từ 30.000 đến 150.000 đồng một sản phẩm. Hàng sau đó được vận chuyển qua Hồng Kông thông qua hai công ty ma của vợ chồng Mai. Các hóa đơn, chứng từ thanh toán quốc tế cũng là giả mạo.

Nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và Tổng giám đốc. Để đủ điều kiện lưu hành, Mai và Khánh xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hồng Kông, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Thông qua nhiều bước, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic được phân phối ra thị trường với giá gấp hàng chục lần thực tế.

Công an thu nhiều thùng tài liệu ở cơ sở Mailisa ở Hà Nội, hôm 13/11. Ảnh: Phạm Dự

Mới đây nhất, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, yêu cầu các địa phương lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK của Công ty MK SKINCARE liên quan thẩm mỹ viện Mailisa. Sau đó, đơn vị đã thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa.

Bà Mai 50 tuổi, hay còn gọi là Mai Lisa, là doanh nhân gốc Hà Tĩnh, từng khởi nghiệp bằng nghề cắt tóc, trang điểm. Hiện, bà cùng người chồng kém 10 tuổi đang sở hữu thương hiệu Mailisa với 17 chi nhánh.

Ngoài kinh doanh, vợ chồng bà Mai được công chúng chú ý bởi hình ảnh "dàn siêu xe" triệu USD và tích cực từ thiện, trao tiền, quà cho người nghèo, đồng bào bị lũ lụt. Trên trang cá nhân Facebook có hơn 1,7 triệu người theo dõi, bà thường chia sẻ về hoạt động từ thiện và lối sống sang trọng của hai vợ chồng.