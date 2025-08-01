Một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm vừa tự nguyện thu hồi hàng loạt phiếu công bố

Mới đây Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 8 loại mỹ phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc do Công ty TNHH Aroya Skincare vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Danh sách các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi Phiếu công bố bao gồm: d.nuvo Fresh Ceramided Essential Toner; d.nuvo Fresh Ceramided Trouble Calming Ampoule; d.nuvo Fresh Ceramided Eye Cream; d.nuvo Fresh Ceramided Water Cream; d.nuvo Fresh Ceramided Vitamin C Ampoule; SARANGHAEYO BRIGHTENING AND PORE MINIMIZING MASK; SARANGHAEYO FIRMING AND PORE MINIMIZING MASK; SARANGHAEYO MOISTURIZING AND PORE MINIMIZING MASK.

Bộ mỹ phẩm thương hiệu d.nuvo đang được rao bán với mức giá gần 3,4 triệu đồng

Trên thị trường, các sản phẩm thương hiệu d.nuvo đang được rao bán với mức giá từ 475.000đ/sản phẩm đến gần 3,4 triệu đồng/bộ sản phẩm. Trong khi đó, các loại sản phẩm mặt nạ của thương hiệu SARANGHAEYO được nhiều đơn vị kinh doanh rao bán với mức giá 39.000đ/sản phẩm.

Theo nội dung Quyết định của Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp, với lý do không còn kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Aroya Skincare có trụ sở tại 236/28/8 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh (TP HCM). Doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2024 với 24 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, túi xách, quần áo, bán buôn hàng thời trang.

Thời điểm thành lập, Aroya Skincare có vốn điều lệ 1 tỷ đồng gồm 2 cá nhân góp vốn gồm Đinh Nhật Sang góp 560 triệu đồng, tương đương 56% vốn góp và Đoàn Lý Bữu Long góp 440 triệu đồng tương đương 44% vốn góp.

Ông Đoàn Lý Bữu Long sinh năm 1979 có địa chỉ thường trú tại Quận 11, TP HCM giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.