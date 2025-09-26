Loạt page có tên "Châu Việt Cường" quảng cáo cờ bạc, quản lý và ca sĩ bất ngờ lên tiếng

Ghi nhận trên mạng xã hội Facebook, hàng loạt Fanpage mang tên “Châu Việt Cường” – tên giống với ca sĩ Châu Việt Cường liên tục đăng tải bài viết, hình ảnh về nam ca sĩ, đồng thời gắn logo, đường link của các trang web cờ bạc, cá độ khiến nhiều người bức xúc.

Đơn cử như Fanpage “Châu Việt Cường” sở hữu 32.000 người theo dõi, ngày 23/9, đăng tải hình ảnh ca sĩ Châu Việt Cường, bên dưới là đường link dẫn đến một nhóm Facebook về soi kèo bóng đá, giải mã kèo bóng. Một Fanpage khác cũng có tên “Châu Việt Cường” thường xuyên đăng hình ảnh đời thường của ca sĩ Châu Việt Cường chèn logo nhiều trang web cờ bạc, cá cược.

Một số Fanpage có tên "Châu Việt Cường" dùng hình ảnh của ca sĩ Châu Việt Cường để quảng cáo cờ bạc, cá độ.

Việc các trang fanpage có tên “Châu Việt Cường” quảng cáo cờ bạc diễn ra trong bối cảnh nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng ra mắt MV “Anh em trước sau như một” bị phát hiện logo của một trang web cờ bạc xuất hiện. Ngay lập tức, ca sĩ Châu Việt Cường bị cộng đồng mạng réo tên và đặt nghi vấn liệu anh có liên quan đến việc quảng cáo các trang web cờ bạc hay không.

Chiều 25/9, ca sĩ Châu Việt Cường thông báo hiện nay có rất nhiều trang giả mạo hình ảnh của anh để quảng cáo cờ bạc, gắn logo bóng đá cá độ và khẳng định không quảng cáo cờ bạc.

“Tôi khẳng định tôi không quảng cáo cờ bạc, cá độ cho bất kể ở đâu. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chiều nay 2h tôi sẽ ra cơ quan công an trình báo sự việc”, nam ca sĩ cho biết.

Tương tự, bầu show Du Địa – quản lý của ca sĩ Châu Việt Cường cũng cho biết thời gian gần đây có Fanpage giả mạo ca sĩ Châu Việt Cường liên tục đăng bài quảng cáo cho các web cá độ. Các bài đăng nhận được rất nhiều lượt tương tác dẫn tới gây hiểu lầm cho cộng đồng mạng, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Du Địa cam đoan kể từ ngày được tái hòa nhập cộng đồng tới thời điểm hiện tại, ca sĩ Châu Việt Cường chưa từng nhận booking, đăng bài quảng cáo cho bất kì web, game cá độ nào, cũng chưa có từng phát ngôn bừa bãi, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Nếu sai ca sĩ Châu Việt Cường xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồi tháng 1/2025, Châu Việt Cường và bầu show Du Địa cũng đã từng đính chính về việc các trang Facebook giả mạo lấy tên “Châu Việt Cường” đăng nội dung liên quan tới cờ bạc, bóng đá, lô đề và các phát ngôn “sốc” về Jack – Thiên An. Anh khẳng định mình không tham gia đăng quảng cáo cá độ bóng đá và các phát ngôn về Jack – Thiên An.

Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) đã cảnh báo thủ đoạn dùng nghệ sĩ quảng cáo cờ bạc trá hình.

Theo PA05, các đối tượng tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc, sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL để quảng cáo; khuyến khích người dân tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn.

Công an TP.HCM khẳng định việc quảng cáo cá cược trái phép bị cấm ở Việt Nam. Người tham gia sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức phạt tiền lớn hoặc sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.