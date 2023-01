Loạt doanh nghiệp ở TPHCM nợ thuế gần 44.000 tỷ đồng

Cục Thuế TPHCM vừa công bố tình hình doanh nghiệp nợ thuế trong năm 2022. Theo đó, tính đến 30/11/2022, tổng số tiền thuế nợ là 43.918 tỷ đồng, tăng 4.622 tỷ đồng so với cuối năm 2021, nợ khó thu 12.973 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng số nợ thuế.

Một trong những nguyên nhân gây ra tăng nợ thuế ở TPHCM là do có liên quan đến tiền nợ thuế của hai doanh nghiệp bất động sản đang khiếu nại tiền thuê đất, tiền sử dụng đất khu đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số tiền lên tới 8.774 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Thế Kỷ 21 nợ 6.098 tỷ đồng, Công ty Thuận Việt nợ 2.676 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác ở TPHCM cũng có số nợ thuế lớn như Công ty Golden Hill (quận 1) nợ 645 tỷ đồng, Thảo Cầm viên Sài Gòn (quận 1) nợ 287 tỷ đồng, khách sạn Tân Hoàng Minh (quận 1) nợ 160 tỷ đồng, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (TP.Thủ Đức) nợ 106 tỷ đồng...

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản ở TPHCM nợ thuế hàng ngàn tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 11/2022, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 89.900 quyết định cưỡng chế thu nợ thuế, tương ứng 181.376 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 41% về số quyết định cưỡng chế thuế và tăng 149% về tiền thuế nợ. Cục Thuế TPHCM đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế cũng như xử lý, thu hồi 26.075 tỷ đồng.

Năm 2023, Cục Thuế TPHCM giao chỉ tiêu thu nợ cho từng Chi cục Thuế để giao nhiệm vụ đến từng phòng, từng đội, từng công chức thuế. Đồng thời thực hiện giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai thu nợ đúng quy trình, quy định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Ngoài ra, Cục Thuế TPHCM cũng sẽ tiếp tục phối hợp và rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền thuế nộp thừa, giải quyết hồ sơ trong các trường hợp chênh lệch số liệu, theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và các cưỡng chế nợ thuế theo quy định, công khai trên phương tiện thông tin danh sách các doanh nghiệp chây ì nợ thuế…

Ông Lê Duy Minh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - cho biết, tính đến ngày 28/12, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã là 471.562 tỷ đồng, đạt gần 122% so với dự toán và tăng 23,6% so năm trước. Trong đó, thu nội địa là 330.115 tỷ đồng, đạt 122,2% dự toán và tăng hơn 25% so cùng kỳ.

Ông Minh khẳng định, để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm TPHCM đã triển khai các chính sách hỗ trợ, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, có nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách, thanh kiểm tra có trọng tâm và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2023, TPHCM được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách 469.375 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 20% tổng thu ngân sách của cả nước. Để thực hiện tốt nguồn thu, ông Lê Duy Minh nhấn mạnh, TPHCM sẽ tập trung cho đầu tư phát triển và chú trọng tạo mọi điều kiện để tăng trưởng nguồn thu. Về quản lý và khai thác nguồn thu, TPHCM sẽ tăng cường đôn đốc, chống thất thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, các sở ngành sẽ kiến nghị đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

