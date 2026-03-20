Bốn sai phạm trăm tỷ của Shark Bình trong hai vụ án

Shark Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình còn đang bị tạm giam trong vụ liên quan đến chính dự án tiền số AntEx của ông với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Với 4 tội danh trong 2 vụ án, Shark Bình phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Từng nổi tiếng với biệt danh Shark Bình khi tham gia Shark Tank Vietnam, ông được xem là "cá mập" trong giới công nghệ, rót vốn vào hàng chục startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông. Không chỉ sự nghiệp, đời tư của ông cũng gây chú ý khi có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên nổi tiếng.

Tập đoàn NextTech của Shark Bình phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O, nổi bật là FastGo, ứng dụng gọi xe cạnh tranh thời điểm Grab bùng nổ; startup, một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ non trẻ.

Trong đó, ông Bình đang bị cáo buộc có sai phạm ở ba dự án là Ngân lượng, mPOS và tiền số AntEx. Quá trình điều tra, công an tạm giữ, phong tỏa 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ôtô... (tổng khoảng 900 tỷ đồng) trong cả vụ án.

Cáo buộc lừa 117 tỷ đồng của 30.000 nhà đầu tư tiền số

Tháng 9/2021, trong làn sóng bùng nổ của tiền số trên thế giới, Shark Bình và cộng sự cho ra mắt dự án tiền số AntEx với tham vọng trở thành "hệ sinh thái blockchain toàn diện đầu tiên do người Việt Nam phát triển". Dự án được quảng cáo rầm rộ là hệ sinh thái tài chính phi tập trung toàn diện và phát hành stablecoin VNDT neo theo VND.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi ra mắt, giá token AntEx bắt đầu lao dốc không phanh; từ mức đỉnh gần 0,05 USD/coin, đồng này mất tới 99% giá trị. Đến tháng 3/2023, đội ngũ sáng lập tuyên bố đổi tên AntEx thành Rabbit (RAB), với lý do "cải tổ và mở rộng hệ sinh thái".

Những người nắm giữ token AntEx sẽ chuyển sang RAB theo tỷ lệ 1.000 token cũ lấy 1 token mới. Nhưng nhà đầu tư lại một lần nữa rơi vào thất vọng khi RAB tiếp tục giảm sâu tới hơn 95% giá trị. Hàng nghìn người bị thiệt hại nặng nề.

Công an cáo buộc ông Bình và 9 người khác có sai phạm trong dự án này. Ngay từ đầu, ông Bình và cộng sự đã có mục đích bán tổng 100 tỷ Antex (tức 100 tỷ token) ra thị trường khi dự án chưa hoàn thiện. Riêng từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch.

Qua đó, nhóm thu về 4,5 triệu USDT vào các ví điện tử trên sàn giao dịch (USDT là đồng tiền số, tương đương USD; số tiền này tương đương khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án.

Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án, rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Phần còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền của nhà đầu tư. Công an xác định Shark Bình cùng các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, khoảng 117 tỷ đồng.

Trốn thuế gần 30 tỷ đồng, gây thiệt hại về kế toán 44,8 tỷ

Cơ quan điều tra xác định, năm 2024, ông Bình rót tiền vào Công ty Cổ phần công nghệ Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, tức nhận thu hộ, chi hộ thông qua dịch vụ máy POS có thu phí.

Do doanh thu của Vimo lớn, nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Ông Bình chỉ đạo hai cộng sự để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.

Rửa 214 tỷ đồng 'bẩn' cho Mr Pips

Sau khi bắt Shark Bình hồi tháng 10/2025, cơ quan điều tra đánh giá trong hệ sinh thái của NextTech, cổng thanh toán Ngân Lượng cũng "rất được chú ý". Đến tháng 2, trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), sai phạm liên quan ông Bình được kết luận.

Cổng Ngân Lượng của ông Bình cho nhóm Mr Pips mở ví để thanh toán trung gian cho sàn GKFX tại Việt Nam. Ông Bình thu phí 2,5% với giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cùng 1.000 đồng mỗi lần rút.

Tháng 6/2020, một năm sau khi bắt tay với Mr Pips, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của công an xác minh giao dịch bất minh liên quan sàn GKFX. Shark Bình biết rõ các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn tiếp tục cho ví Ngân Lượng hoạt động để hưởng lợi từ phí giao dịch.

Bởi thế, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho công an. Sau đó, mỗi khi có công văn của công an, nhân viên Ngân Lượng lại gửi vào nhóm cho phía Mr Pips biết để tìm cách đối phó.

Kết luận điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022 có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Công an đánh giá Shark Bình đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên thống nhất với phía Mr Pips cách làm giả dữ liệu, rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an. Hành vi này nhằm cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng thật của sàn forex.