Lãi suất tiết kiệm cao chót vót

Những ngày cuối tháng 5, thị trường huy động vốn trở nên sôi động hơn khi hàng loạt ngân hàng thương mại đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm cao.

Tại VIB, ngân hàng này đang áp dụng mức lãi suất lên tới 8,35%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng. Khách hàng gửi tiết kiệm online còn được cộng thêm ưu đãi so với gửi tại quầy. Từ ngày 25-28/5, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số tiền từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng được hưởng mức lãi suất ưu đãi lên tới 8,10%/năm.

Nhiều ngân hàng vẫn neo lãi suất huy động cao để "hút" tiền quay lại hệ thống ngân hàng.

Sacombank cũng triển khai chương trình huy động vốn với lãi suất lên tới hơn 8%/năm dành cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6-12 tháng. Bên cạnh mức lãi suất cạnh tranh, ngân hàng còn đưa ra nhiều quà tặng và ưu đãi để gia tăng sức hút với người gửi tiền.

Trong khi đó, VPBank, SeABank cũng duy trì các gói tiết kiệm có lãi suất 8,5 - 8,9%/năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn.

Diễn biến trên thị trường cho thấy, dù cơ quan điều hành liên tục phát đi thông điệp yêu cầu giảm lãi suất, nhưng áp lực về thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn chưa thực sự hạ nhiệt.

Ngày 14/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 3972 yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc về giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Tiếp đó, ngày 21/5, cơ quan điều hành tiếp tục ban hành Công văn số 4190 yêu cầu các đơn vị tổ chức họp với ngân hàng thương mại nhằm quán triệt việc thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất theo Thông báo số 117 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nếu có.

Hiện, các ngân hàng nhà nước khu vực đang rà soát những ngân hàng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mức chung để triển khai thanh tra chuyên đề.

Tuy nhiên, trên thực tế, áp lực thanh khoản của hệ thống vẫn còn, thể hiện qua diễn biến trên thị trường mở và thị trường liên ngân hàng.

Trong phiên giao dịch ngày 25/5, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 24.552 tỷ đồng trên kênh cầm cố với các kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 56 ngày. Toàn bộ số tiền này đều được các tổ chức tín dụng hấp thụ với lãi suất 4,5%/năm. Sau khi trừ đi lượng đáo hạn 20.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 4.552 tỷ đồng ra thị trường.

Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện lên tới khoảng 306.130 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng vẫn ở mức cao.