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Kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026: Nhiều động lực tăng trưởng được củng cố

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

8 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD - mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay; sản xuất công nghiệp tăng 11,9% - mức cao nhất trong nhiều năm; vốn FDI đạt 40,63 tỷ USD; gần 206.400 doanh nghiệp gia nhập, quay lại thị trường.

Kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026: Nhiều động lực tăng trưởng được củng cố - 1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 8/2026: Tăng mạnh
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 8/2026: Tăng mạnh

Thống kê ngày 21/8, lãi suất tiền gửi bình quân tiếp tục tăng ở các kỳ hạn, trong đó lãi suất tiền gửi của một số ngân hàng tiếp tục dẫn đầu lên tới...

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 07:00 AM (GMT+7)
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