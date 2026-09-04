Kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2026: Nhiều động lực tăng trưởng được củng cố
8 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD - mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay; sản xuất công nghiệp tăng 11,9% - mức cao nhất trong nhiều năm; vốn FDI đạt 40,63 tỷ USD; gần 206.400 doanh nghiệp gia nhập, quay lại thị trường.
Thống kê ngày 21/8, lãi suất tiền gửi bình quân tiếp tục tăng ở các kỳ hạn, trong đó lãi suất tiền gửi của một số ngân hàng tiếp tục dẫn đầu lên tới...
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/09/2026 07:00 AM (GMT+7)