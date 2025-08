Kinh tế 24h: Thế giới mạnh tay mua vàng, Việt Nam bất ngờ ngược dòng

Thế giới mạnh tay mua vàng, Việt Nam bất ngờ ngược dòng

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu quý II/2025 đạt 1.249 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ 2024, dù giá vàng đạt kỷ lục. Nhà đầu tư cá nhân quay lại thị trường do bất ổn kinh tế, thúc đẩy vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Nhu cầu tăng mạnh ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng thị phần hai nước này dưới 50% lần thứ ba trong 5 năm. Ngược lại, Việt Nam chỉ tiêu thụ 9 tấn, giảm 20% so với cùng kỳ.

Nhu cầu vàng toàn cầu quý II/2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024

Tiêu thụ vàng trang sức giảm 14% (341 tấn, thấp nhất từ quý III/2020), nhưng giá trị tăng 21% (36 tỷ USD). Đầu tư vàng ETF tăng 78% (477,2 tấn), với dòng vốn từ phương Tây cao nhất kể từ 2020, dẫn đầu bởi Trung Quốc (tăng 44%). Các quỹ ETF mua 170 tấn, còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Ngân hàng trung ương mua 166 tấn vàng, giảm 21% so với quý II/2024 do giá cao, nhưng nửa đầu năm tăng 41% so với trung bình dài hạn, củng cố vai trò vàng trong dự trữ. Nhu cầu công nghệ giảm 2% (78,6 tấn) do thay đổi chuỗi cung ứng và tác động từ AI. Nguồn cung vàng tăng 3% (1.248,8 tấn), với khai thác mỏ tăng 1% (908,6 tấn) và tái chế tăng 4% (347,2 tấn).

WGC cho rằng chính sách thương mại Mỹ biến động, USD yếu, căng thẳng địa chính trị, và lạm phát tăng khiến vàng hấp dẫn. Vàng vẫn là tài sản chiến lược, hiệu quả trong khủng hoảng, lưu trữ giá trị và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Thanh lý ô tô chở tiền, ngân hàng ra giá khởi điểm chỉ từ 63 triệu đồng

Các ngân hàng như Vietcombank Thủ Thiêm và VietinBank Tiên Sơn thông báo đấu giá ô tô chuyên dụng chở tiền đã qua sử dụng, với giá khởi điểm từ 63,6 triệu đồng. Vietcombank Thủ Thiêm bán đấu giá xe Mitsubishi Pajero 5 chỗ (sản xuất 2005, màu bạc, nhiên liệu xăng), giá khởi điểm 63,6 triệu đồng (bao gồm VAT, chưa tính phí sang tên, đăng ký, thuế chuyển nhượng). Đây là dòng xe phổ biến để vận chuyển tiền, nhập từ Nhật Bản, cải tiến với thùng thép chống gỉ, lớp chống cháy, cách nhiệt, cửa sau bảo vệ 2 lớp, khóa chìa và khóa số theo chuẩn Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, xe thiếu tiện nghi cao cấp, cần bỏ két sắt để hoán cải thành SUV dân dụng.

VietinBank Tiên Sơn thanh lý hai xe: Toyota Hiace 12 chỗ (2008, Việt Nam, biển 99K-8459) giá khởi điểm 77,9 triệu đồng và Hyundai Santafe chuyên dụng (2012, Hàn Quốc, biển 99C-016.12) giá 189,9 triệu đồng. Santafe chở tiền giữ kiểu dáng thương mại, khoang chứa đồ và hàng ghế thứ 3 cải tạo thành két sắt, cabin đủ chỗ cho 5 người (tài xế, nhân viên ngân hàng, bảo vệ).

Việc thanh lý nhằm xử lý tài sản cũ, tối ưu chi phí. Giá khởi điểm thấp nhưng người mua chịu thêm phí đăng ký, sang tên, tạo cơ hội sở hữu xe giá rẻ, dù cần cải tạo để sử dụng dân dụng.

F88 sắp lên UPCoM với giá 634.900 đồng một cổ phiếu

Từ 8/8/2025, hơn 8,26 triệu cổ phiếu F88 sẽ giao dịch trên UPCoM, giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, tương ứng vốn hóa 5.244 tỷ đồng, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây là bước đầu để F88 tiến tới niêm yết trên HoSE, với mục tiêu đạt vốn hóa 1 tỷ USD vào 2027, theo Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn.

F88, hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, ghi nhận doanh thu quý II 925 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 189 tỷ đồng, tăng 220%. Kết quả nhờ mở rộng giải ngân (tăng 47%) và dư nợ (tăng 45%), duy trì kiểm soát rủi ro. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 1.744 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 321 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch năm. F88 đã mở mới 888 cửa hàng, đạt 100% mục tiêu.

Trước khi lên sàn, F88 bổ nhiệm ông Piyasak Ukritnukun, chuyên gia tài chính Thái Lan, làm thành viên HĐQT độc lập, tăng cường quản trị. Việc lên UPCoM giúp F88 nâng cao tính minh bạch, thu hút vốn và củng cố vị thế, hướng tới mục tiêu dài hạn trên thị trường chứng khoán.

'Dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản số sẽ trình trong tháng 8'

Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản số sẽ trình Chính phủ trong tháng 8/2025. Dự thảo cho phép thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, với yêu cầu khắt khe về công nghệ, đặc biệt an ninh mạng cấp độ 4. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hạ tầng, quy trình vận hành để tham gia thị trường.

Tháng 6/2025, ông Hòa tiết lộ sàn giao dịch tài sản số cần vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, gấp 3 lần ngân hàng và 33 lần công ty hàng không. Ông Mai Huy Tuần (Tổng giám đốc SSID, thuộc Chứng khoán SSI) khẳng định SSID đã sẵn sàng hạ tầng, vốn và quy trình sau 3 năm chuẩn bị, dự kiến ra mắt sản phẩm cho nhà đầu tư cá nhân khi khung pháp lý được ban hành.

Dự thảo xác định tài sản mã hóa không phải phương tiện thanh toán, chỉ đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước phát hành là tiền tệ hợp pháp. Quản lý tập trung vào giao dịch, chuyển nhượng, phòng chống rửa tiền theo chuẩn FATF. Các tổ chức phát hành, cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư đều chịu giám sát. Dự thảo khuyến khích chọn sản phẩm thanh khoản cao để sàn giao dịch hiệu quả, minh bạch.

Luật Công nghiệp công nghệ số (hiệu lực 1/1/2026) quy định tài sản mã hóa sử dụng công nghệ mã hóa để xác thực, lưu trữ, chuyển giao, với yêu cầu đảm bảo an ninh mạng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình dự thảo trước 15/7, hướng tới khung pháp lý vừa quản lý chặt chẽ vừa khuyến khích sáng tạo, đầu tư.