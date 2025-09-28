Hồ sơ bệnh án bị đem làm giấy gói thức ăn lề đường, bệnh viện bị phạt gần 1 tỷ đồng

Một bệnh viện tư nhân ở tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, bị phạt 1,21 triệu baht (khoảng 980 triệu đồng) sau khi hơn 1.000 trang hồ sơ y tế bí mật của bệnh nhân bị phát hiện được dùng làm giấy gói bánh crepe khanom Tokyo bán trên đường phố.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được dùng làm giấy gói thực phẩm bán trên đường phố

Vụ việc được một người có sức ảnh hưởng có tên Doctor Lab Panda phanh phui qua bài đăng trên mạng xã hội, thu hút 33.000 lượt tương tác và 1.700 bình luận vào tháng 5/2024. Các tài liệu lộ thông tin nhạy cảm, như trường hợp một bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B. Anh đặt câu hỏi: “Có nên ăn tiếp hay thế là đủ?”

Bệnh viện bị chỉ trích nặng nề sau khi bài đăng lan truyền. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) Thái Lan xác định bệnh viện vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2019 khi thuê một doanh nghiệp gia đình nhỏ tiêu hủy hồ sơ nhưng không giám sát. Thay vì hủy, doanh nghiệp này giữ giấy tờ tại nhà, dẫn đến rò rỉ. Doanh nghiệp bị phạt 16.940 baht (520 USD).

PDPC đã xử lý sáu vụ vi phạm dữ liệu cá nhân, với vụ phạt đầu tiên vào tháng 7/2024, hai năm sau khi luật có hiệu lực.

Người dùng mạng xã hội yêu cầu tước giấy phép bệnh viện và tẩy chay các quầy hàng dùng giấy tái chế không an toàn. Nhiều người lo ngại giấy qua nhiều tay và nhiễm mực in, dù virus viêm gan B khó lây qua giấy. Một bình luận nhấn mạnh: “Quyền riêng tư của bệnh nhân cần được ưu tiên hơn.”