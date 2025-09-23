Nvidia vừa rót 100 tỷ USD vào “ông chủ” của ChatGPT

Theo thỏa thuận ý định được công bố, OpenAI sẽ xây dựng và triển khai ít nhất 10 gigawatt trung tâm dữ liệu AI dựa trên hệ thống của Nvidia. Giai đoạn đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2026. CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định: “Đây là bước nhảy vọt tiếp theo – triển khai 10 gigawatt để thúc đẩy kỷ nguyên trí tuệ mới.”

OpenAI cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng tính toán. Sam Altman, CEO OpenAI, cho biết: “Mọi thứ bắt đầu từ năng lực tính toán. Đây sẽ là nền tảng cho nền kinh tế tương lai, và chúng tôi sẽ tận dụng hợp tác với Nvidia để tạo ra những đột phá mới về AI, đồng thời đưa công nghệ này đến với con người và doanh nghiệp trên quy mô lớn.”

CEO Nvidia Jensen Huang

Khoản đầu tư được chú ý đặc biệt

Nvidia đã tham gia vòng gọi vốn 6,6 tỷ USD của OpenAI vào tháng 10/2024 và chỉ vài ngày trước đây, hãng cũng rót 5 tỷ USD vào Intel. Việc công ty chip giá trị nhất thế giới tiếp tục tăng cường đầu tư vào OpenAI khiến giới quan sát lo ngại về khả năng bị điều tra chống độc quyền.

Bên cạnh đó, OpenAI và Microsoft gần đây cũng công bố thỏa thuận sơ bộ nhằm tái cấu trúc OpenAI thành công ty vì lợi nhuận, mở đường cho các dòng vốn đầu tư mới. Trong bối cảnh cuộc đua AI đang nóng lên toàn cầu, việc Nvidia rót thêm hàng chục tỷ USD được coi là động thái chiến lược để giữ vị thế dẫn đầu.

AI sẽ thay đổi kinh tế - xã hội ra sao?

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng AI không chỉ nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng GDP mà còn tạo điều kiện cho con người theo đuổi nhiều ý tưởng mới. Ông dự báo, “mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều kéo theo sự thay đổi trong hành vi xã hội, nhưng tôi tin rằng AI và tự động hóa sẽ giúp kinh tế phát triển tốt hơn, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Một số việc làm sẽ mất đi, nhiều việc làm mới sẽ xuất hiện. Và chắc chắn, mọi công việc đều sẽ thay đổi vì AI.”

Huang còn đưa ra dự báo táo bạo: năng suất tăng cao có thể dẫn đến tuần làm việc chỉ 4 ngày. “Chúng ta có thể dành thêm thời gian cuối tuần cho gia đình, đọc sách, du lịch. Trước đây từng là 7 ngày làm việc, nay là 5 ngày, và rồi sẽ là 4 ngày.”