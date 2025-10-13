Kinh tế 24h: Giá bạc phá đỉnh 14 năm, chuyên gia cảnh báo điều bất ngờ

Vàng tăng giá, nhẫn cưới đến 25 triệu/cặp: Đôi uyên ương coi như khoản đầu tư

Mùa cưới cao điểm từ tháng 8 âm lịch, thị trường nhẫn cưới Việt Nam sôi động với hàng trăm mẫu thiết kế mới từ các "ông lớn" như PNJ, Doji, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Huy Thanh Jewelry. Doanh số tăng nhờ giá vàng leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nguyên liệu và chế tác. Giá nhẫn cưới trung bình 5-25 triệu đồng/cặp, tăng 10-15% so với 2024, khiến nhiều cặp đôi coi đây không chỉ là biểu tượng tình yêu mà còn khoản đầu tư chống lạm phát, biến động kinh tế.

Xu hướng 2025 chuyển dịch mạnh sang thiết kế hiện đại, phù hợp Millennial và Gen Z: Nhẫn vô cực (Infinity) vàng trắng 10K kết hợp đá quý tán sắc (10-15 triệu đồng/cặp), biểu tượng tình yêu vĩnh cửu; thiết kế cách tân đai nhẫn góc cạnh cho nam, mềm mại cho nữ (vàng 10K-18K, 8-20 triệu đồng); khắc tên, ngày sinh hoặc "Forever" trên vàng 18K, tiết kiệm 20-30% so với tùy chỉnh (từ 5 triệu đồng). SJC tập trung nhẫn trơn vàng 999.9/14K-18K (8-50 triệu đồng), ưu tiên tích trữ và thanh khoản cao.

Để kích cầu, các thương hiệu ưu đãi: giảm công chế tác, tặng phiếu, trả góp 0%. Chị Thanh (nhân viên cửa hàng Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết khách cân nhắc kỹ, chọn thiết kế tinh gọn, đa giá trị. Chị Nguyễn Thu Trang (29 tuổi) chia sẻ: "Giá vàng tăng khiến đắn đo, nhưng chọn nhẫn 14K khắc tên vừa ý nghĩa, tiết kiệm". Nhẫn cưới trở thành lựa chọn thông minh, kết hợp tình cảm và tài chính bền vững.

Thử nghiệm giá điện mới từ tháng 10, bất ngờ mức giá 843 đồng/số điện

Từ tháng 10/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thử nghiệm giá điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho khoảng 7.000 khách hàng sản xuất có tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng. Giá điện năng thấp nhất 843 đồng/kWh (khung giờ thấp điểm), cao nhất 2.251 đồng/kWh (giờ cao điểm). Giá công suất dao động 209.459-286.153 đồng/kW/tháng tùy cấp điện áp (cao áp, trung áp, hạ áp).

Khung giờ thấp điểm từ 22h đến 4h; giờ bình thường 4h-9h30, 11h30-17h, 20h-22h (trừ Chủ nhật); giờ cao điểm 9h30-11h30, 17h-20h (trừ Chủ nhật). Đây là thử nghiệm trên giấy, chưa áp dụng trên hóa đơn thực tế, chạy song song hai hóa đơn đến 31/12/2025 để khách hàng tham khảo và điều chỉnh hành vi sử dụng.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng (EVN), giá điện hai thành phần phản ánh chi phí cố định (công suất) và biến đổi (điện năng), giúp khách hàng tối ưu hóa cách dùng để giảm chi phí. Khách hàng sử dụng điện nhiều, hệ số phụ tải cao sẽ có giá bình quân thấp hơn. Phương pháp này đã được áp dụng ở nhiều quốc gia, đảm bảo tính công bằng và khuyến khích tiết kiệm điện.

Bộ Công Thương chỉ đạo áp dụng chính thức từ 1/1/2026 cho khách hàng lớn, không áp dụng cho đối tượng chính sách. Sau thử nghiệm, EVN sẽ điều chỉnh phù hợp. Giai đoạn sau, mở rộng áp dụng với giá phân khung giờ sẽ công bằng hơn, phản ánh đúng chi phí đầu tư hệ thống điện.

Giá bạc phá đỉnh 14 năm, chuyên gia cảnh báo điều bất ngờ

Ngày 12/10/2025, giá bạc trong nước tăng 6,3% so với tuần trước, đạt mức kỷ lục sau 14 năm. Bạc Phú Quý giao dịch 1,908-1,967 triệu đồng/lượng (mua-bán), bạc 1kg 50,87-52,45 triệu đồng. Sacombank-SBJ niêm yết 1,944-1,989 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp tạm dừng nhận đơn hàng bạc miếng, thỏi từ 10/10 do nhu cầu tăng cao.

Trên thế giới, giá bạc chốt tuần 49,89 USD/ounce (tăng 3,1%), đỉnh 51,2 USD/ounce – vượt mốc 2011. Từ đầu năm, bạc tăng 70%, vượt vàng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế-chính trị. Quy đổi, giá bạc trong nước cao hơn thế giới khoảng 25% (1,58 triệu đồng/lượng).

Tuy nhiên, chuyên gia Kitco cảnh báo nhịp điều chỉnh giảm ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng. Nguyên nhân: Thỏa thuận Israel-Hamas giảm sức hút trú ẩn; mốc 50 USD/ounce "quá mua" kích hoạt chốt lời. Bà Michele Schneider (MarketGauge) đã bán hết vị thế bạc-vàng do FOMO quá cao: "Tăng giá đáng kinh ngạc, điều chỉnh là dễ hiểu". Dự báo tuần tới, giá có thể đảo chiều giảm.

Đầu tư bạc cần thận trọng, theo dõi biến động địa chính trị và công nghiệp (năng lượng tái tạo, xe điện).