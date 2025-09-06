Jack Ma nhập cuộc tiền số với thương vụ 44 triệu USD ETH: Cuộc chơi sắp đổi chiều?

Yunfeng Financial Group, công ty tài chính niêm yết tại Hồng Kông (Trung Quốc) do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập, vừa công bố mua 10.000 Ethereum (ETH) trị giá 44 triệu USD, đánh dấu bước tiến lớn vào thị trường tiền mã hóa. Thương vụ, sử dụng nguồn tiền dự trữ nội bộ, được công bố hôm 2/9, thể hiện chiến lược mở rộng sang Web3, tài sản thực (RWA), tiền kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Yunfeng.

Tỷ phú Jack Ma

ETH trở thành tài sản chiến lược

Yunfeng ghi nhận ETH là tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán, nhằm hỗ trợ mã hóa tài sản thực, phát triển cơ sở hạ tầng Web3 và tích hợp dịch vụ tài chính với công nghệ mới. Công ty cũng đang cân nhắc ứng dụng ETH trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính phi tập trung (DeFi). “Hội đồng quản trị tin rằng việc đưa ETH vào danh mục tài sản dự trữ chiến lược phù hợp với định hướng tiên phong của tập đoàn,” Yunfeng tuyên bố. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao biến động thị trường và quy định trước khi mở rộng đầu tư.

Hội đồng quản trị cảnh báo cổ đông về tính biến động cao của tiền mã hóa, khuyến nghị thận trọng khi giao dịch cổ phiếu. Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông và cơ quan quản lý chứng khoán tuyên bố không chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ công bố.

Dự trữ ETH doanh nghiệp đạt 19 tỷ USD

Thương vụ đưa Yunfeng gia nhập nhóm các tổ chức coi ETH là tài sản chiến lược. Theo Strategic ETH Reserve (SER), các thực thể tổ chức nắm 4,44 triệu ETH, trị giá 19 tỷ USD, chiếm 3,67% tổng cung Ethereum. Bitmine Immersion Tech dẫn đầu với 1,8 triệu ETH (7,7 tỷ USD), tiếp theo là SharpLink Gaming (797.700 ETH, 3,4 tỷ USD), The Ether Machine (345.400 ETH, 1,5 tỷ USD) và Ethereum Foundation (231.600 ETH, 1 tỷ USD). Coinbase nắm 136.800 ETH (588 triệu USD).

Các nhà phân tích cho rằng tích lũy dài hạn của các công ty như Yunfeng thể hiện niềm tin vào ETH như một tài sản cấp tổ chức, dù việc rút vốn liên tục có thể gây áp lực ngắn hạn lên giá. Sự tập trung dự trữ (Bitmine và SharpLink chiếm 58%) đặt ra rủi ro thanh khoản nếu các bên lớn điều chỉnh danh mục.

Nhật Bản dẫn đầu làn sóng tiền mã hóa

Trong khi Hồng Kông gây chú ý với ETH, Nhật Bản đang dẫn dắt xu hướng tiền mã hóa doanh nghiệp. Công ty game Gumi (Tokyo) lên kế hoạch mua 2,5 tỷ yên (17 triệu USD) XRP trước tháng 2/2026, được hỗ trợ bởi SBI Holdings, đối tác lớn của Ripple. Gumi cũng đầu tư 6,5 triệu USD vào Bitcoin và ra mắt xổ số BTC cho cổ đông. Công ty làm đẹp Convano đặt mục tiêu huy động 434 tỷ yên (3 tỷ USD) để mua 21.000 BTC. Metaplanet bổ sung 103 BTC (11,7 triệu USD), nâng dự trữ lên 18.991 BTC (2 tỷ USD), lọt top 7 doanh nghiệp nắm Bitcoin lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato gọi tiền mã hóa là “phần của đầu tư đa dạng”, cam kết xây dựng môi trường hỗ trợ đổi mới. Nhật Bản chuẩn bị ra mắt stablecoin bằng yên vào mùa thu 2025, hướng đến chuyển tiền quốc tế và thanh toán doanh nghiệp.

Triển vọng giá ETH và xu hướng thị trường

ETH hiện giao dịch quanh mức 4.360 USD, tăng nhẹ 0,85% trong 24 giờ, sau khi tăng gấp ba từ tháng 4/2025. Joseph Lubin, nhà đồng sáng lập Ethereum, nhận định trên mạng xã hội X rằng Phố Wall đang đầu tư vào hạ tầng phân mảnh, và ETH sẽ loại bỏ vấn đề này. Ông dự báo giá ETH có thể tăng 100 lần, thậm chí vượt Bitcoin về cơ sở tiền tệ. Nhiều tập đoàn tài chính lớn đang chuyển từ Bitcoin sang ETH, củng cố vị thế của Ethereum.

Thương vụ của Yunfeng, dù nhỏ so với các gã khổng lồ toàn cầu, mang ý nghĩa biểu tượng, khẳng định Hồng Kông là trung tâm tài sản số mới nổi, trong bối cảnh cuộc đua tiền mã hóa tại châu Á ngày càng sôi động.