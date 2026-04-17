Mất hơn 1 tỷ do tin trúng thưởng cào vé số trực tuyến

Ngày 16/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của chị N.K.H. trú phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn bị nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức cào vé số trực tuyến.

Trước đó, một nhóm đối tượng không xác định lai lịch sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Vận may đến 2026”, thường xuyên phát livestream với nội dung cào vé số trúng thưởng để thu hút người xem. Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này đưa ra thông tin về những phần thưởng có giá trị lớn, tạo cảm giác người tham gia có thể dễ dàng nhận tiền thưởng.

Người phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng từ trò lừa đảo cào vé số trúng thưởng cao trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Chị H. đã tham gia và được nhóm đối tượng yêu cầu chuyển tiền để mua vé. Sau đó, các đối tượng thực hiện việc cào vé trên livestream và thông báo chị là người trúng thưởng số tiền lớn.

Tuy nhiên, để nhận giải, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do đóng thuế, nộp phí nhận thưởng và hoàn tất thủ tục… Tin tưởng, chị H. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của nhóm đối tượng với tổng số tiền 1,05 tỷ đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền mà không nhận được giải, thấy mình bị lừa, chị H. đã đến Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức trò chơi, trúng thưởng trực tuyến không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ khi chưa xác minh rõ thông tin, cảnh giác với mọi yêu cầu nộp tiền trước để nhận thưởng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay tới công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.