Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Ngày 25/11, Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, trong đó với hàng hóa Việt Nam là 20%. Thuế mới có thể được cộng dồn với mức thuế hiện hành, nâng tổng mức thuế suất đối với một số mặt hàng của Việt Nam lên tới 35%.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin tới các đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước liên quan đến đàm phán thuế với Mỹ. Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ.

Hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Mỹ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Mỹ và các nhà đầu tư quốc tế.

Ba định hướng lớn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp mà ngành chứng khoán Việt Nam đã đạt được trong suốt 30 năm qua.

Từ phiên giao dịch đầu tiên (năm 2000) chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP; hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng năm nay. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua thị trường.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell hồi tháng 9 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững. Ảnh: Minh Châu.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư.

Thủ tướng đề nghị ngành tài chính, ngành chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tập trung vào 3 định hướng lớn:

Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, minh bạch, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan triển lãm 30 năm ngành chứng khoán. Ảnh: Minh Châu.

Thứ hai, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Cụ thể: phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng giai đoạn 2026–2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Phát triển quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, nâng cao chất lượng hàng hóa và doanh nghiệp niêm yết, bảo đảm minh bạch, giữ vững kỷ cương thị trường.

Thứ ba, hiện đại hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán, giám sát thị trường; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thu hút và giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn.

Thu hút dòng vốn dài hạn

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu và yêu cầu về nguồn lực vốn ngày càng lớn. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững; thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương thực hiện nghi thức ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm ngành chứng khoán. Ảnh: Minh Châu.

Ông Jean-Paul Servais - Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) ghi nhận - những cải cách của Việt Nam cũng phù hợp với các định hướng ưu tiên ngày càng được IOSCO chú trọng, bao gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các quốc gia hoàn thiện khuôn khổ giám sát, nâng cao khả năng chống chịu của thị trường và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

Nhân dịp này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng cho những thành tích xuất sắc trong triển khai các giải pháp thúc đẩy sự phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.