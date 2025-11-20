Hơn 1 tỷ USD tiền điện “bốc hơi” vì đào tiền ảo

Theo Bộ Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 8/2025, có 13.827 cơ sở sử dụng điện trái phép để khai thác tiền ảo, chủ yếu là Bitcoin. Việc này khiến TNB mất tổng cộng 4,6 tỷ ringgit (tương đương 1,11 tỷ USD). Bộ cũng nhấn mạnh, các hình thức gian lận như can thiệp đồng hồ điện hay nối lén nguồn điện đều là hành vi vi phạm Đạo luật Cung cấp Điện.

Hậu quả trực tiếp là các khoản lỗ tài chính khổng lồ, ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng vận hành của tập đoàn điện lực quốc gia, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát năng lượng trong bối cảnh tiền ảo bùng nổ.

Chính phủ và TNB đang làm gì để ngăn chặn?

Để kiểm soát tình trạng này, TNB đã phối hợp với cảnh sát, cơ quan chống tham nhũng, cơ quan quản lý viễn thông và các cơ quan thi hành pháp luật khác để tịch thu các máy đào Bitcoin tại các cơ sở vi phạm. Bộ Năng lượng Malaysia cho biết, TNB đã thiết lập cơ sở dữ liệu đầy đủ về chủ sở hữu và người thuê các cơ sở nghi ngờ vi phạm, nhằm phục vụ công tác giám sát và thanh tra.

Ngoài ra, đồng hồ điện thông minh cũng đang được lắp đặt tại các trạm phân phối để giám sát mức tiêu thụ điện theo thời gian thực, phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào kịp thời.

Tác động lâu dài của việc đào tiền ảo trái phép đối với ngành điện

Hoạt động khai thác tiền ảo trái phép không chỉ làm TNB chịu lỗ hàng tỷ USD mà còn đặt ra thách thức về quản lý năng lượng và an ninh lưới điện. Việc này thúc đẩy chính phủ Malaysia tăng cường giám sát và ban hành các quy định chặt chẽ hơn, đồng thời nâng cao ý thức của doanh nghiệp và cá nhân về trách nhiệm sử dụng năng lượng hợp pháp.

Ngoài ra, việc này cũng phản ánh mối nguy từ các hoạt động tiền số trong bối cảnh pháp lý chưa đầy đủ, đòi hỏi cả cơ quan quản lý và cộng đồng cần phối hợp để đảm bảo sự ổn định của thị trường năng lượng và tài chính.