Giá vàng hôm nay có nên mua vào? 3 kiểu người dễ ‘đu đỉnh’ mà không biết

Giá vàng hôm nay đang ở mức tốt, khách đến tiệm vàng tăng rõ rệt

Tại nhiều cửa hàng vàng ở Hà Nội, lượng khách tăng rõ rệt những ngày gần đây. Người mua chủ yếu là phụ nữ trung niên – nhóm quen với thói quen tích trữ vàng như một cách giữ tài sản an toàn.

Chị Nguyễn Thị Mai (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Thấy giá giảm so với trước là tôi mua vào nhưng thực tế cũng không theo dõi kỹ. Vì theo tôi vàng lâu dài cũng lên".

Tâm lý này khá phổ biến, nhưng theo các chuyên gia, không phải ai mua vàng lúc này cũng "đúng thời điểm". Dưới đây là 3 kiểu người dễ rơi vào tình trạng mua phải giá cao mà không hay.

Người mua theo cảm xúc "sợ lỡ cơ hội"

Khi thấy giá vừa giảm sau một đợt tăng mạnh, nhiều người lập tức xuống tiền vì sợ "không mua bây giờ sẽ tiếc". Tuy nhiên, thực tế giá vàng có thể còn biến động, và việc mua vội theo cảm xúc dễ khiến người mua không có chiến lược rõ ràng.

Người chỉ nghe tin truyền miệng

"Tôi thấy hàng xóm mua nên cũng mua theo" – câu nói quen thuộc ở nhiều khu dân cư. Việc quyết định dựa trên tin đồn, hoặc lời khuyên thiếu kiểm chứng, có thể khiến người mua rơi vào thời điểm không thuận lợi.

Người coi vàng là kênh ‘lướt sóng’ ngắn hạn hãy coi chừng

Không ít người kỳ vọng mua hôm nay, vài tuần sau bán là có lời. Tuy nhiên, vàng không phải lúc nào cũng phù hợp để đầu tư ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường đang biến động mạnh và chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố quốc tế.

Ông Lê Văn Hinh – chuyên gia tài chính ngân hàng kinh nghiệm lâu năm nhận định: "Vàng phù hợp hơn với tích trữ dài hạn. Nếu mua với tâm lý ‘đánh nhanh thắng nhanh’ thì rủi ro rất lớn, nhất là với người không theo dõi thị trường thường xuyên."

Ở góc độ gia đình, nhiều phụ nữ trung niên vẫn xem vàng là "của để dành", không quá đặt nặng chuyện lời lãi ngắn hạn. Tuy nhiên, ngay cả với mục tiêu tích trữ, việc mua vào cũng cần có tính toán.

Chị Phạm Thu Hằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vẫn mua vàng, nhưng chia nhỏ ra mua nhiều lần, chứ không dồn một lúc. Như vậy đỡ lo mua phải giá cao."

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc giữ được sự tỉnh táo quan trọng không kém việc chọn đúng thời điểm. Vàng có thể là kênh giữ tài sản an toàn, nhưng chỉ khi người mua hiểu rõ mình đang mua vì điều gì.