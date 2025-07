Hé lộ quy mô doanh nghiệp chịu trách nhiệm sản phẩm nước rửa tay Thái Lan vừa bị tuýt còi

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoint về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây.

Lý do thu hồi căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về lô nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand Soap-Strawberry) - Chai 500ml; Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 168771/22/CBMP-QLD; Số lô: 26PO 65/209E; NSX: 20/09/2024; HSD: 19/9/2027. Mẫu thử chứa Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây bị yêu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc - Ảnh Goldpoint

Trong đó, Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben là các hợp chất tổng hợp được sử dụng làm chất bảo quản trong mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. Chúng có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Theo các cơ quan quản lý quốc tế như SCCS (EU) và FDA (Mỹ), các nồng độ được chấp nhận là rất thấp, cụ thể: Methylparaben và ethylparaben: Tối đa 0.4% (đơn lẻ) hoặc 0.8% (phối hợp). Propylparaben và butylparaben: Tối đa 0.19%.

Việc sử dụng sản phẩm chứa Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben vượt ngưỡng cho phép hoặc kéo dài có thể dẫn đến khả năng tích lũy trong cơ thể và có các tác động sinh học tiềm ẩn, dù chưa có kết luận rõ ràng về tác hại trên lâm sàng ở người.

Theo công bố, sản phẩm này do tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoint, địa chỉ: 27 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội; Nhà sản xuất: Touch One Co., Ltd, Thái Lan.

Công bố từ doanh nghiệp cho biết, Goldpoint phân phối nhiều mặt hàng thuộc nhiều ngành hàng như nhà tắm, tẩy rửa, mỹ phẩm, nhà bếp, may mặc dịch vụ và quảng cáo với các thương hiệu như NAVI, YCHIE, MISU, EMYA, JULIETTE, ELPA, OZE, SA.AD, EVEDA, GOLDA...

Trong đó, sản phẩm nước rửa tay tinh chất dâu tây bị thông báo thu hồi lần này được đăng bán trên website công ty với giá 58.000 đồng/chai 500ml.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoint phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nước rửa tay nói trên. Tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành thu hồi, tiêu huỷ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoint được thành lập từ tháng 10/2011 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần quảng cáo và thương mại điểm vàng.

Thời điểm tháng 10/2019, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đăng ký 55 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Ngành nghề đăng ký chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Ông Nguyễn Trọng Đạt sinh năm 1976 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2021, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoint như hiện nay.

Ở lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 20 lên 25 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Ông Nguyễn Trọng Đạt, sinh năm 1976, tiếp tục giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.