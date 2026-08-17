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Hà Nội tìm chủ đầu tư khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng ở đầu Đại lộ Thăng Long

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Hà Nội phê duyệt hồ sơ mời thầu Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long nằm gần nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo. Dự án có quy mô hơn 75 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 20.246 tỷ đồng.

Khu đô thị Nam Đại lộ Thăng Long 75 ha, vốn hơn 20.246 tỷ đồng

UBND TP. Hà Nội có quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long. Dự án có quy mô hơn 75 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 20.246 tỷ đồng.

Hồ sơ dự thầu được đánh giá theo thang điểm 1.000, trong đó năng lực nhà đầu tư 250 điểm, phương án đầu tư kinh doanh 250 điểm và hiệu quả sử dụng đất 500 điểm. Tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước 5,05%.

UBND phường Đại Mỗ được giao tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong khi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thành phố chỉ cho phép phát hành hồ sơ mời thầu khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long rộng hơn 75 ha, tổng vốn 20.246 tỷ đồng, nằm gần nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo. Ảnh: Phạm Hưng

Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long rộng hơn 75 ha, tổng vốn 20.246 tỷ đồng, nằm gần nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo. Ảnh: Phạm Hưng

Khu đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có vị trí tiếp giáp nhiều tuyến giao thông và khu vực đô thị hiện hữu. Phía Bắc giáp đường gom Đại lộ Thăng Long; phía Nam giáp sông Nhuệ; phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 21,25 m. Phía Đông giáp khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ, ngành Trung ương và khu dân cư hiện hữu.

Khu đất nằm gần nút giao Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo.

Theo quy hoạch được duyệt năm 2016, khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có diện tích nghiên cứu hơn 75 ha, quy mô dân số khoảng 10.000 người. Khu đô thị được quy hoạch phát triển theo mô hình không gian gắn với cây xanh và mặt nước, trong đó có hồ điều hòa và sông Nhuệ.

Riêng nhóm đất ở được quy hoạch gần 14 ha với chiều cao chủ yếu 4 - 5 tầng. Trong đó, đất nhà liền kề hơn 5,33 ha, biệt thự song lập khoảng hơn 4,88 ha và biệt thự đơn lập gần 3,73 ha.

Bên cạnh nhà ở, dự án còn dành quỹ đất cho công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống trường học.

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Theo Anh Văn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 06:23 AM (GMT+7)
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