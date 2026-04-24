Giá xăng dầu hôm nay 24/4 mới nhất: Dầu thế giới tăng vượt 107 USD/thùng, trong nước giảm sâu

Giá dầu thế giới tăng vượt 107 USD/thùng

Lúc 17 giờ ngày 24/4, giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch ở mức 107,12 USD/thùng, tăng 2,05 USD/thùng so với chốt phiên liền trước, tương đương mức tăng 1,95%.

Dầu thô WTI giao dịch ở mức 97,47 USD/thùng, tăng 1,62 USD/thùng, tương đương 1,69% so với chốt phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng do lo ngại về khả năng leo thang quân sự mới ở Trung Đông, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ bị đình trệ và cả hai quốc gia vẫn duy trì các hạn chế đối với tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang diễn ra, song các vụ việc đe dọa mất an ninh, an toàn hàng hải vẫn diễn qua quanh eo biển Hormuz, khiến lưu lượng tàu thuyền qua lại giảm hơn 96% so với thông thường.

Liên quan tới những nỗ lực ngoại giao, Tehran tiếp tục giữ lập trường chỉ tham gia đàm phán nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng và tàu của Iran.

Trong khi đó, Washington tuyên bố sẽ không nối lại đối thoại nếu Iran chưa mở eo biển Hormuz cho lưu thông hàng hải quốc tế.

Về tiến trình đàm phán, trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng vào ngày 23/4, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ không chịu áp lực thời gian để đạt thỏa thuận với Iran, đồng thời cho rằng phía Iran mới là bên chịu sức ép lớn hơn bởi nước này không thể xuất khẩu dầu mỏ thông qua đường biển.

Trong động thái gia tăng sức ép, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ các xuồng nhỏ được cho tham gia rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường hoạt động rà phá thủy lôi. Động thái diễn ra sau khi Mỹ thu giữ thêm một tàu chở dầu, làm gia tăng đối đầu quanh tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều ngày 24/4, giá xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Giá bán các mặt hàng này không thay đổi trong kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày 23/4 của Liên bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, trong kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON92 hạ 100 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 820 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành thứ 5 liên tiếp giá dầu diesel giảm mạnh, đồng thời là kỳ thứ tư liên tiếp thực hiện trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (mức trích lập lần lượt mỗi kỳ 1.000 đồng, 400 đồng, 600 đồng và 400 đồng/lít).

Theo đó, từ mức đỉnh lịch sử 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, dầu diesel đã giảm 18.091 đồng/lít, tương đương mức giảm gần 40,4%.

Tương tự, từ đỉnh 24.707 đồng/kg ghi nhận ngày 10/3, dầu mazut đã giảm 5.896 đồng/kg (-23,9%), xuống còn 18.811 đồng/kg.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 24/3 cũng giảm 10.960 đồng/lít (-32,4%); xăng E5 RON92 giảm 8.280 đồng/lít (-27,5%) từ đỉnh.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm các nước có chung đường biên giới.