Từ vụ buôn lậu 2.800 viên kim cương: Kim cương nhập khẩu nhiều nhất từ quốc gia nào?

Sau khi vụ việc buôn lậu kim cương xuyên quốc gia Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương, ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỉ đồng. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) (một công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ).

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Các đồng phạm gồm nhiều người Việt Nam, trong đó có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc (P-LAP).

Một mắt xích quan trọng trong vụ án là người có quốc tịch Ấn Độ. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Liên quan đến thủ tục hải quan và kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương, Cục Hải quan vừa có thông tin đối với quy định về chính sách, thủ tục hải quan đối với mặt hàng kim cương.

Cụ thể, việc quản lý và thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng kim cương thô nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC (được sửa đổi, bổ sung và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT ngày 19/6/2023 của Bộ Công Thương).

Theo quy định, kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia thành viên Quy chế Chứng nhận Kimberley (KP), phải có Giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục hải quan theo quy định.

Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và quản lý theo quy định của pháp luật. Đối với mặt hàng kim cương, việc giải quyết thủ tục hải quan căn cứ trên hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận KP và các chứng từ có liên quan.

Về kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương theo nước xuất xứ, số liệu từ Cục Hải quan cho thấy Ấn Độ là quốc gia cung cấp nhiều nhất, lần lượt sau đó là Bỉ, Botswana và Mỹ.

Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương theo nước xuất xứ: (Số liệu từ Cục Hải quan):

STT Nước xuất xứ Năm 2025 6 tháng 2026 (số liệu sơ bộ) 1 India 107,631,719 63,243,347 2 Belgium 51,701,837 17,957,653 3 Botswana 22,318,392 7,747,400 4 United States of America 8,964,276 3,640,731 5 HongKong 6,759,366 2,837,321 6 Japan 6,735,805 2,733,060 7 Mauritius 5,608,425 1,737,566 8 China 4,905,335 2,280,791 9 Israel 4,250,789 9,159,922 10 Thailand 4,060,675 5,105,931 11 Canada 3,250,540 1,100,355 12 Armenia 2,142,290 1,229,782 13 Lesotho 1,881,107 14 Laos 1,807,552 229,614 15 Thị trường khác 9,213,578 2,535,209 Tổng cộng 241,231,684 121,538,680

Liên quan đến sự việc xảy ra tại P-Lab, SSI dẫn thông tin từ PNJ cho biết khoảng 28.000 viên kim cương thuộc vụ án đang được điều tra không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định P-Lab chỉ thực hiện hoạt động kiểm định và không tham gia mua bán kim cương.

Theo PNJ hệ thống của doanh nghiệp không bán sản phẩm liên quan đến 2.800 viên kim cương trong vụ án. Ảnh: Hạ Trang

PNJ cho biết, chỉ nhập khẩu kim cương qua đường chính ngạch từ các nhà cung cấp nước ngoài, chủ yếu tại Thái Lan và Hồng Kông, với đầy đủ chứng từ nhập khẩu. Ban lãnh đạo khẳng định P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương, PNJ không có giao dịch mua bán kim cương với P-Lab, và số kim cương nhập lậu nêu trên không đi vào hệ thống phân phối của PNJ.

Ngoài ra, PNJ thừa nhận lượng khách hàng bán lại kim cương cho công ty đã giảm đáng kể sau ngày đầu tiên xảy ra sự cố.

Trong báo cáo phân tích vừa công bố, Chứng khoán SSI (mã: SSI) đã hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) từ 3.569 tỷ đồng xuống còn 3.333 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng kỳ vọng từ 26% xuống 18% so với năm trước.