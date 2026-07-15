Ba thương hiệu kim cương lớn đồng loạt đóng cửa

Ghi nhận của VnExpress chiều 14/7, nhiều cửa hàng kim cương tại TP HCM đồng loạt đóng cửa hoặc treo biển tạm ngưng hoạt động. Các cửa hàng này đều thuộc và có liên quan tới thương hiệu của ba chủ tiệm vừa bị khởi tố trong vụ án buôn lậu gần 30.000 viên kim cương.

Trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán), hai cửa hàng Kim Lý và Kim Châu cùng đóng cửa từ khoảng 15h, sớm hơn thường ngày. Người dân sống quanh khu vực cho biết các cửa hàng này thường ngày mở đến sau 17h.

Tiệm vàng Kim Lý đóng cửa từ 15h chiều 14/7. Ảnh: Quỳnh Trang

Chị Dung (quận 5) mang theo một viên kim cương 9 ly mua tại Kim Lý đến bán lại nhưng bất ngờ khi cửa hàng đã đóng cửa.

"Tôi đọc thấy bà chủ bị bắt nên mang đi bán lấy tiền nhưng không ngờ cửa tiệm đã đóng. Cả tiệm Kim Châu đối diện - vốn được bà chủ nói là tiệm của người thân - cũng đóng cửa luôn", chị nói.

Cùng khu vực, thương hiệu Vàng bạc đá quý Ngọc Tâm treo thông báo tạm ngưng hoạt động trong hai tuần.

Biển thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần của Vàng bạc đá quý Ngọc Tâm sau thông tin bà chủ bị bắt. Ảnh: Quỳnh Trang

Cách đó khoảng 2 km, cửa hàng Kim cương Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) cũng đóng cửa.

Tối 14/7, Kim cương Ngọc Châu Âu thông báo doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng theo quy định. "Chúng tôi khẳng định toàn bộ sản phẩm kim cương bán ra đều đúng chất lượng như đã công bố, đề nghị khách hàng theo dõi thông tin từ nguồn chính thống", hãng này thông tin.

Trước đó, từ ngày 11/7, thương hiệu này thông báo trên fanpage sẽ tạm dừng hoạt động đến ngày 24/7 để "sắp xếp lại công việc một cách ổn định và chu đáo nhất".

"Trước những biến động của thị trường, dù luôn nỗ lực duy trì hoạt động và phục vụ, chúng tôi nhận thấy cần có khoảng thời gian ngắn sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động", thông báo nêu.

Ngọc Châu Âu là đơn vị từng chế tác vương miện cho nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Một trong hai cửa hàng của Kim cương Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) tạm đóng cửa ngày 14/7. Ảnh: Quỳnh Trang

Động thái của các cửa hàng diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương liên tiếp xuất hiện biến động.

Thị trường kim cương đang đối diện nhiều khó khăn, bắt đầu từ các tin đồn về chất lượng kim cương lan truyền trên mạng xã hội từ đầu tháng 6, tiếp đến là vụ lãnh đạo PNJ Lab bị điều tra trong đường dây buôn lậu gần 30.000 viên kim cương.

Đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh và đơn vị giám định chia sẻ với VnExpress, lượng khách đến tư vấn và kiểm định lại kim cương đã tăng mạnh trong thời gian qua.

Từ giữa tháng 6, Long Ngọc - một thương hiệu hoạt động nhiều năm tại TP HCM - tuyên bố đóng cửa hoàn toàn vì mất khả năng thanh khoản sau khi khách hàng đồng loạt mang kim cương đến bán lại.

Một thương hiệu kim cương tại phường Chợ Quán (quận 5 cũ, TP HCM) dừng hoạt động hẳn từ giữa tháng 6, do chịu áp lực thanh khoản khi nhiều khách hàng đồng loạt bán ra. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp kinh doanh kim cương đều có chính sách thu mua lại nhằm tạo sự an tâm cho khách hàng. Tỷ lệ thu mua kim cương rời thường từ 80% đến 95% tùy chất lượng, kích thước và điều kiện sản phẩm.

Hiện giao dịch thứ cấp của kim cương chủ yếu diễn ra với chính đơn vị đã bán sản phẩm hoặc một số cửa hàng chuyên doanh có kinh nghiệm thẩm định.

Theo ông Nguyễn Việt Hào, chuyên gia có gần 12 năm kinh nghiệm trên thị trường kim cương, khác với vàng 24K có tiêu chuẩn hàm lượng gần như thống nhất nên dễ dàng giao dịch giữa các cửa hàng, mỗi viên kim cương gần như là một sản phẩm riêng biệt.

Giá trị của một viên đá không chỉ được quyết định bởi trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết hay giác cắt mà còn phụ thuộc vào chứng thư giám định, khả năng truy xuất nguồn gốc, chính sách thu mua lại và uy tín của doanh nghiệp bán hàng. Vì vậy, người mua gần như không thể tự đánh giá chất lượng viên đá mà phải dựa vào kết quả giám định và mức độ tin cậy của đơn vị kinh doanh.

"Chính vì đặc thù thị trường vận hành dựa trên niềm tin nên mỗi biến động đều có thể tác động mạnh đến tâm lý người mua", ông Hào nói.

Trong bối cảnh hiện nay, chính sách thu mua lại theo ông Hào sẽ trở thành phép thử đối với năng lực tài chính cũng như uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh kim cương.