Giá vé trận tranh hạng ba World Cup giảm mạnh

Ngày 18/7 (giờ Mỹ), hai đội tuyển sở hữu hàng loạt siêu sao như Kylian Mbappe, Harry Kane sẽ đối đầu với nhau theo cách mà họ đều không mong muốn. Đó là tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 trên sân Hard Rock.

Khác với các trận đấu của hai đội này từ đầu giải - thường giá cao, "cháy vé", người hâm mô vẫn có thể mua vé vào phút chót để vào sân ở Miami. Theo New York Post, giá vé rẻ nhất của trận đấu này hôm 16/7 từ 692 USD trên nền tảng mua bán vé thứ cấp SeatGeek. Mức giá này giảm đến 492 USD so với một ngày trước đó.

Tương tự, Yahoo Sports cũng ghi nhận vé trận Pháp - Anh giảm xuống dưới 700 USD. Theo Yahoo Sport, mức này thậm chí còn thấp hơn giá vé vào sân của nhiều trận tại vòng đấu bảng.

Lần gần nhất Pháp và Anh chạm trán là tại tứ kết World Cup 2022. Mbappé và các đồng đội giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Tchouameni và Olivier Giroud.

Chỉ vài ngày trước, giá vé trận bán kết có sự góp mặt của Pháp với Tây Ban Nha thấp nhất là 1.390 USD. Tại trận Anh - Argentina, vé rẻ nhất thậm chí còn lên đến hơn 2.930 USD.

Trong khi đó, giá vé trận chung kết ngày 19/7 giữa Argentina và Tây Ban Nha vẫn neo ở mức cao. Để có thể góp mặt trực tiếp ở sân MetLife xem Messi thi đấu, khán giả cần bỏ ra ít nhất 8.000 USD.

Báo Pháp L'Equipe nhận định tranh giải ba là "trận đấu thừa" và "sự an ủi không bao giờ thực sự an ủi ai". Theo tờ báo, cả đội tuyển Anh lẫn Pháp đều trở lại tập luyện mà "không có chút hứng thú nào" với trận đấu tại Miami, bởi họ vừa đánh mất giấc mơ vô địch chỉ ít ngày trước. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người hâm mộ.

Dù thường bị các cầu thủ và HLV không coi trọng, tranh giải ba vẫn là một phần truyền thống của World Cup. FIFA duy trì trận này từ kỳ World Cup 1934 để xác định đầy đủ thứ bậc của giải đấu, thay vì xếp đồng hạng hoặc dùng các chỉ số phụ để phân định đội đứng thứ ba và thứ tư.

Trận tranh giải ba World Cup còn mang nhiều ý nghĩa thương mại khi giúp các đài truyền hình, nhà tài trợ và FIFA có thêm một sự kiện thu hút khán giả và doanh thu.