Giao dịch vàng dao động trong khoảng từ 3.998,80 USD đến 4.087,30 USD, đưa kim loại này trở lại trên vùng 4.000 USD và vượt qua vùng điều chỉnh giảm từ 4.041,65 USD đến 4.072,40 USD được xác định trong thiết lập kỹ thuật mới nhất.

Giá vàng tăng vọt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa tăng điểm khi cổ phiếu ngành bán dẫn và các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục đà phục hồi.

Chỉ số S&P 500 tăng 65,92 điểm, tương đương 0,9%, lên 7.509,20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 329,13 điểm, tương đương 1,3%, lên 25.837,21 điểm; chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 385,38 điểm, tương đương 0,7%, lên 52.224,64 điểm và chỉ số Russell 2000 tăng 44,97 điểm, tương đương 1,5%, lên 2.987,40 điểm.

Giá vàng thế giới tăng vọt sáng 22/7.

Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 374,08 điểm, tương đương 1,07%, lên 35.334,40 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng kết thúc phiên giao dịch với mức tăng điểm, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ, khai thác mỏ và năng lượng. Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 3,59 điểm, tương đương 0,56%, lên 643,19 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 164,66 điểm, tương đương 0,66%, lên 25.011,35 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 23,03 điểm, tương đương 0,28%, lên 8.363,14 điểm và chỉ số FTSE 100 của London tăng 61,15 điểm, tương đương 0,58%, lên 10.585,91 điểm.

Quan điểm sau khi công bố dữ liệu kinh tế mới nhất vẫn ít ôn hòa hơn so với phản ứng trước đó của chỉ số CPI và PPI.

Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào của Mỹ được công bố vào 21/7 khiến thị trường tập trung vào thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), giá dầu và cuộc họp chính sách ngày 29/7.

Theo giới phân tích dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức gần 63%, giảm từ khoảng 90% trước khi công bố dữ liệu lạm phát tuần trước nhưng vẫn đủ cao để duy trì rủi ro lãi suất. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,261%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,628% và chỉ số đô la Mỹ ở mức gần 101,22.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn rất tiêu cực. Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày quanh tuyến đường thủy này, trong khi đó, các nhà trung gian thúc đẩy đề xuất ngừng bắn 10 ngày nhưng không thành công.

Ngoài ra, Houthi phong tỏa biển Đỏ đối với các tàu vận tải liên kết với Ả Rập Xê Út làm tăng thêm nguy cơ tắc nghẽn thứ hai quanh Biển Đỏ.

Phản ứng trước các thông tin trên, giá dầu Brent chốt ở mức 91,01 USD/thùng và dầu WTI đóng cửa ở mức 84,91 USD, khiến rủi ro lạm phát năng lượng vẫn ở mức cao.

Đối với vàng, rủi ro địa chính trị và sự không chắc chắn về lệnh ngừng bắn hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi giá dầu cao hơn, lợi suất tăng và đồng đô la mạnh hơn thường hạn chế khả năng tăng giá.

Hiện các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao các tin tức về kết quả đề xuất một lệnh ngừng bắn 10 ngày, thông báo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), báo cáo PMI sơ bộ và bất kỳ sự gián đoạn nào nữa đối với các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Với vàng, việc giữ vững mức giá trên 4.072,40 USD sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi việc đảo chiều giảm xuống dưới 4.041,65 USD sẽ báo hiệu rằng lợi suất trái phiếu cao hơn đang giành lại quyền kiểm soát.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI của Nymex tăng mạnh và chốt ở mức gần 84,91 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent chốt ở mức gần 91,01 USD. Chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn và giao dịch quanh mức 101,22. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 4,63%.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đã giành lại lợi thế kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá phục hồi từ mức 3.998,80 USD và vượt qua vùng điều chỉnh giảm từ 4.041,65 USD đến 4.072,40 USD. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên mức 4.087,30 USD, với mục tiêu duy trì ở mức 4.162,36 USD và sau đó là 4.214,34 USD.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 3.998,80 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 3.959,80 USD và sau đó là 3.942,10 USD.