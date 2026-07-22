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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 144,000 Bán 147,000

BTMH Mua 143,500 Bán 147,000

Tỷ giá

USD Mua 26,110 Bán 26,520

EUR Mua 29,253 Bán 30,795

Giá vàng hôm nay 22/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng, lên 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tại Doji tăng tới 1,3 triệu đồng, chạm 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng SJC tăng trở lại.

Giá vàng SJC tăng trở lại.

Mở cửa phiên giao dịch 22/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 600.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt hôm qua, mua - bán ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,7-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 21/7, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ thêm khoảng 400.000 đồng/lượng theo biến động giá thế giới. Giá vàng nhẫn một số thương hiệu biến động khó lường.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 21/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 21/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,9-145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 10h sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4,137.34 USD/ounce, tăng 3.12% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 125.03 USD/Ounce.

Lúc 21h25 ngày 21/7, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.065,8 USD/ounce, tăng 58,5 USD.

Giá bạc hôm nay 22/7: Bạc miếng, bạc thỏi đồng loạt tăng
Giá bạc hôm nay 22/7: Bạc miếng, bạc thỏi đồng loạt tăng

Cập nhật chi tiết giá bạc hôm nay, giá bạc tại Phú Quý, Doji, Ancarat đồng loạt tăng mạnh.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/07/2026 11:25 AM (GMT+7)
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