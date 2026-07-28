Giá vàng hôm nay 28/7: Quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng suy giảm khi nhà đầu tư chờ các quyết định chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế lớn.

Tâm điểm là cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Không chỉ quyết định lãi suất, đánh giá của Fed về lạm phát, tăng trưởng và định hướng điều hành có thể tác động đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng. Tín hiệu tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt có thể khiến vàng chịu áp lực. Ngược lại, quan điểm mềm mỏng hơn sẽ hỗ trợ nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Giá vàng dự kiến sẽ ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce trong suốt phần còn lại của mùa hè khi thị trường chờ đợi hướng dẫn rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang về định hướng chính sách tiền tệ cho phần còn lại của năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Asset Management, cho biết kỳ vọng của thị trường về xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang dường như quá lạc quan.

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Ông nói: “Thị trường đã làm phần lớn công việc của Cục Dự trữ Liên bang rồi. Có lý do chính đáng để cho rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm nay vì lãi suất thực đã tăng cao”.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng (mua) - 143 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng (mua) - 142,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3,5 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.072 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 18 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Theo kết quả khảo sát, 4 chuyên gia, tương đương 22%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 7 người khác, chiếm 39% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ giảm, và 7 người khác cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.

Các nhà giao dịch đang theo dõi quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, GDP quý II, chỉ số lạm phát PCE mà Fed ưu tiên sử dụng và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến vận tải biển trên eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Một đợt tăng giá bền vững trên mức 4.083,1 USD/ounce sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi việc phá vỡ mức 4.021,2 USD/ounce sẽ đưa sự chú ý trở lại vùng hỗ trợ của ngày thứ Năm.