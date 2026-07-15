Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/7 trong tăng ngoài giảm lạ kỳ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 15/7 tăng giá vàng miếng xuống mức 148,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/7, giá vàng trong nước ngày 15/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 15/7, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/7, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/7, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143,5 –147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,5 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 143,5 – 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/7 giảm với giá vàng giao ngay giảm 30 USD/ounce, xuống mức 4.056 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.095 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, dao động trong vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi sau khi báo cáo lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống.

Đồng USD suy yếu giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, dư địa tăng của vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ lập trường chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Về kỹ thuật, vùng giá 4.091-4.140 USD/ounce đang là kháng cự đáng chú ý. Nếu vượt bền vững mốc 4.091 USD/ounce, giá vàng có thể hướng lên 4.140 USD/ounce. Ngược lại, hỗ trợ gần nằm tại 4.021 USD/ounce, sau đó là 3.959 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục giằng co giữa lực hỗ trợ từ lạm phát hạ nhiệt, đồng USD suy yếu và áp lực từ lập trường cứng rắn của Fed. Biến động giá dầu cùng căng thẳng tại eo biển Hormuz cũng sẽ là yếu tố có thể khiến thị trường đảo chiều nhanh.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.056 USD/ounce (tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/7, giá vàng ngày 16/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.