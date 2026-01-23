Giá vàng thế giới không giảm khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm

Khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt, giá vàng có thể nhạy cảm với dữ liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tiếp tục cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế.

Diễn biến giá vàng thế giới tối 22/1.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tiểu bang đã tăng thêm 1.000 đơn, lên mức điều chỉnh theo mùa là 200.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 17/1. Dữ liệu này vượt xa kỳ vọng; theo ước tính đồng thuận, các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng lên 209.000 đơn. Số đơn của tuần trước đó đã được điều chỉnh tăng nhẹ lên 199.000 đơn.

Thị trường vàng hầu như không có biến động nào trong phản ứng ban đầu, giữ vững mức hỗ trợ trên 4.800 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cuối ngày ở mức 4.819,60 USD/ounce, giảm 0,24%.

Chỉ số trung bình di động bốn tuần đối với các đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới—thường được coi là thước đo đáng tin cậy hơn về thị trường lao động vì nó làm giảm bớt sự biến động hàng tuần—đã giảm xuống còn 201.500, giảm 3.750 đơn so với mức trung bình đã điều chỉnh của tuần trước.

"Đây là mức thấp nhất của chỉ số trung bình này kể từ ngày 13 tháng 1 năm 2024, khi đó là 200.000", báo cáo cho biết.

Đồng thời, những người lao động bị sa thải tiếp tục nhận thấy môi trường tìm việc thuận lợi hơn.

Báo cáo cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đang tiếp diễn, được công bố chậm một tuần, đã giảm xuống còn 1,848 triệu đơn, giảm 26.000 đơn so với mức điều chỉnh của tuần trước là 1,875 triệu đơn.

Theo một số nhà kinh tế, dữ liệu thị trường lao động mới nhất cho phép Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì chính sách tiền tệ hiện tại trong tương lai gần, khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng. Trong bối cảnh hiện tại, thị trường không kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất nhanh nhất là tháng 6/2026.