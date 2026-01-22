Cận cảnh dự án tổ hợp nhà cao tầng trên 'đất vàng' treo hơn thập kỷ vừa bị Hà Nội thu hồi

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thu hồi quyết định số 4126 ngày 24/8/2010 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, sang xây dựng công trình hỗn hợp và nhà ở bán. Cùng với đó, Thành phố cũng thu hồi toàn bộ các quyết định, văn bản điều chỉnh, đính chính liên quan, gồm Quyết định số 2447 ngày 31/5/2011 và văn bản số 9534/UBND-TNMT ngày 28/12/2012.

Lý do được UBND TP Hà Nội đưa ra là từ năm 2022, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và CTCP Thăng Long Đông Anh đã có quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh. Việc chấm dứt này phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021 của Chính phủ và đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận, chỉ đạo tại văn bản số 1800 ban hành hồi tháng 6/2022.

Như vậy, quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội được xem là bước hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng, chính thức “khai tử” dự án tổ hợp công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh – dự án đã được chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2010 nhưng suốt hơn một thập kỷ vẫn chỉ tồn tại trên giấy.

Dù dự án không còn, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vẫn tiếp tục hiện diện tại khu đất này. Cụ thể, TP Hà Nội cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng 1.093m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh làm văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ, theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Giá thuê đất được xác định theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Trong tổng diện tích này, khoảng 793m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn đường sắt, được phép khai thác đến ngày 15/10/2043. Phần diện tích còn lại hơn 300m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ, khu vực bảo vệ ga đường sắt (ga số 9) và hành lang an toàn tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 5). UBND TP yêu cầu tuyệt đối không được xây dựng công trình mới. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để mở đường giao thông theo quy hoạch, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Thời hạn sử dụng đất cũng không vượt quá ngày 15/10/2043.

UBND TP Hà Nội yêu cầu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được UBND TP cho phép.

Theo ghi nhận của PV, Khu đất này có vị trí đắc địa nằm cạnh cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, gần nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.

Khu đất số 11-13 Nguyễn Chí Thanh có view ra hồ Ngọc Khánh.

Khu đất số 11-13 Nguyễn Chí Thanh một phần đã giải phóng mặt bằng, quây tôn bỏ trống. Trong khi đó, một phần diện tích mặt tiền khu đất này đang làm quán ăn...