Từ vụ Hải Sapa: Thịt trâu Ấn Độ có làm được “thịt trâu sấy Tây Bắc” không?

Tóm tắt nhanh: · Xét riêng về kỹ thuật chế biến, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ có thể được dùng để làm thịt trâu sấy. · Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nghiêm cấm người kinh doanh lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác. · Vì vậy, “dùng thịt trâu Ấn Độ” và “thông tin sản phẩm được giới thiệu tới khách hàng như thế nào” là 2 vấn đề tách biệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (hay được gọi là Hải Sapa) và các cá nhân, tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng”, “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Tiền Phong.

Lực lượng chức năng xác định, Hải Sapa đã chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "Thịt trâu sấy khô tê cay" với nguyên liệu là thịt trâu đông lạnh Ấn Độ,

Sau đó Hải và vợ quảng cáo sản phẩm này là "Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" để bán ra thị trường.

Bị can Vũ Hoàng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Về sự việc này, nhiều người thắc mắc rằng thịt trâu Ấn Độ có thể làm thành thịt trâu sấy Tây Bắc hay không.

Thịt trâu Ấn Độ có làm được thịt trâu sấy không?

Thực ra, nếu chỉ xét về kỹ thuật chế biến, câu trả lời là có. Thịt trâu nhập khẩu vẫn có thể được tẩm gia vị rồi sấy khô. Nguồn gốc của thịt hay việc thịt từng được cấp đông không khiến nó không thể trở thành thịt trâu sấy.

Tuy nhiên, các sản phẩm thịt trâu sấy được giới thiệu là đặc sản Tây Bắc thường có những đặc điểm cụ thể hơn, chẳng hạn dùng loại thịt nào, tẩm ướp những gia vị nào, cách sấy ra sao… Chẳng hạn, theo trang Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lai Châu thì thịt trâu sấy khô thường được làm từ 100% thịt trâu tươi, sạch, kết hợp các gia vị đặc trưng.

“Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” có bắt buộc dùng trâu nuôi ở Tây Bắc?

Mặc dù chưa có căn cứ để nói rằng sản phẩm cứ ghi “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” thì bắt buộc con trâu phải được nuôi tại Tây Bắc, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là sản phẩm được giới thiệu tùy ý.

Ở Điều 11, Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa quy định tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa.

Khoản 2 Điều 4 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 ghi rõ, quyền của người tiêu dùng là được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Còn ở khoản 1 Điều 10 trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cũng nghiêm cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Công an khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn SaPa TV. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

Như vậy, riêng việc sử dụng thịt trâu có nguồn gốc Ấn Độ để chế biến thành thịt trâu sấy thì không nhất thiết là vi phạm quy định. Vấn đề cần phân biệt ở đây là sản phẩm thực sự có nguyên liệu, xuất xứ, đặc điểm như thế nào và những thông tin đó được ghi nhãn, giới thiệu, quảng cáo tới người tiêu dùng ra sao, bởi người tiêu dùng có quyền nhận được thông tin chính xác, đầy đủ.

Hiện tại, vụ việc liên quan đến Hải Sapa và các đối tượng khác đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai điều tra mở rộng.