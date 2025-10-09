Giá vàng tăng mạnh, chuyên gia cảnh báo nguy cơ gia tăng

Giới phân tích bắt đầu tỏ ra thận trọng với vàng

Ngay từ đầu năm, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Bank of America (BofA) đã sớm dự báo giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce nếu dòng vốn đầu tư quay trở lại thị trường kim loại quý. Đến nay, khi giá đã chạm ngưỡng này, các chuyên gia kỹ thuật bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo.

Paul Ciana – chuyên gia phân tích kỹ thuật của BofA – cho biết nhiều tín hiệu trên biểu đồ cho thấy đà tăng của vàng đã đạt phần lớn tiềm năng và đang ở trạng thái mua quá mức. “Nhiều tín hiệu kỹ thuật ở các khung thời gian khác nhau đang cảnh báo nguy cơ xu hướng tăng bị bão hòa khi vàng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nếu đúng vậy, một đợt điều chỉnh hoặc tích lũy có thể xảy ra trong quý IV,” Ciana nhận định.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng hơn, như nâng mức dừng lỗ, thực hiện phòng hộ rủi ro hoặc chốt bớt vị thế mua dài hạn. Với các nhà giao dịch ngược xu hướng, đây có thể là thời điểm xem xét các quyền chọn bán ngắn hạn kéo dài 4–6 tuần.

Hiện giá vàng giao ngay đang ở quanh mức hơn 4.000 USD/ounce, tăng 2% trong ngày và tăng tổng cộng 50% từ đầu năm đến nay, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Theo Ciana, đợt tăng giá lần này có nhiều điểm tương đồng với các chu kỳ tăng lớn trong lịch sử. Từ đáy 2015 đến 2020, vàng đã tăng 85% trước khi điều chỉnh 15% vào năm 2022. Từ đó đến nay, giá tiếp tục tăng thêm 130%. Tuy nhiên, so với những chu kỳ tăng mạnh trong thập niên 1970 hay giai đoạn đầu những năm 2000, đợt tăng hiện tại vẫn khiêm tốn hơn.

Chẳng hạn, “cơn sốt vàng” 1970–1980 chứng kiến mức tăng tổng cộng 1.725%, kèm một đợt điều chỉnh giữa chu kỳ. Sau đó, thị trường lao dốc 59% từ năm 1980 đến 1999. Giai đoạn 1999–2011, giá vàng tăng khoảng 640%, cũng có một đợt điều chỉnh giữa chu kỳ, rồi bước vào thị trường giá xuống 38% kéo dài đến 2015.

Liệu vàng có thể vượt xa 4.000 USD/ounce trong thời gian tới?

Ciana cho rằng nếu đợt tăng giá hiện tại đạt quy mô tương đương giai đoạn 2015 trở đi (tăng 400%), giá vàng có thể phá ngưỡng 5.000 USD/ounce. Trong kịch bản lạc quan hơn, nếu giống chu kỳ thập niên 2000, mức giá mục tiêu có thể lên tới 7.000 USD/ounce.

Tuy vậy, ông cảnh báo đây là kịch bản dài hạn, còn hiện tại, thị trường đã đi khá xa và có thể đối mặt một đợt điều chỉnh trung hạn. Một tín hiệu đáng chú ý là vàng đã tăng giá 7 tuần liên tiếp – một chuỗi tăng hiếm thấy. Trong cả 11 lần tương tự trước đây, giá vàng đều giảm trong vòng 4 tuần sau đó.

Ngoài ra, vàng đang ở mức cao hơn 21% so với đường trung bình động 200 ngày – ngưỡng thường xuất hiện đỉnh giá. So với trung bình 200 tuần, vàng cao hơn khoảng 70% - tình trạng chỉ từng xuất hiện 3 lần trong lịch sử (tháng 9/2011, tháng 3/2008 và tháng 5/2006). So với trung bình 200 tháng, vàng hiện cao hơn tới 140%.

Ở chiều ngược lại, Ciana xác định ngưỡng hỗ trợ đầu tiên của vàng ở mức 3.790 USD/ounce. Nếu điều chỉnh sâu, giá có thể lùi về vùng 3.525 USD/ounce.