Green SM áp cơ chế chia sẻ 100% doanh thu nếu tài xế 'mua xe, không chạy app khác'

Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green SM) hôm 19/9 công bố thông tin chia sẻ 100% doanh thu cho tài xế. Để được hưởng ưu đãi, tài xế phải đảm bảo ba điều kiện.

Thứ nhất, họ cần mua một trong sáu loại ôtô, xe máy trong danh mục, gồm VF5, Herio Green, Limo Green, Minio Green, và hai dòng xe máy đổi pin Evo, Feliz II. Bên cạnh đó, họ phải chạy trên nền tảng Green SM Platform trước ngày 19/12, và chỉ được hoạt động trên duy nhất nền tảng này.

Chính sách chia sẻ 100% doanh thu được áp dụng trong 2 năm đầu. Nền tảng này cam kết áp dụng mức chiết khấu bằng 50% so với mặt bằng chung thị trường trong năm thứ ba, sau đó về mức ngang bằng thị trường ở năm thứ 4 và thứ 5 trở đi (ưu đãi này không áp dụng với tài xế chạy xe cũ).

Taxi Green SM tham gia giao thông. Ảnh: Green SM

Nhận định về điều kiện hưởng ưu đãi chiết khấu nói trên, TS. Đào Cẩm Thủy, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng Green SM không chỉ đơn thuần đổi chiết khấu để bán xe VinFast.

Đầu tiên, chính sách này giúp thu hút và giữ chân nguồn cung tài xế. Với một nền tảng gọi xe, số lượng tài xế, độ phủ và khả năng đáp ứng nhanh ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. Việc chia sẻ tới 100% doanh thu trong hai năm đầu tạo lợi ích kinh tế đủ mạnh để thu hút tài xế mới, khuyến khích họ gắn bó với nền tảng.

Đồng thời, theo TS Thuỷ, chính sách này thúc đẩy việc mua hoặc thuê xe VinFast. Green SM đang chấp nhận giảm nguồn thu từ chiết khấu trong ngắn hạn để đổi lấy sự gia tăng cả về số lượng xe, và quy mô đội ngũ tài xế.

Bên cạnh đó, điều kiện chỉ vận doanh trên Green SM Platform là một mắt xích quan trọng. "Họ không chỉ muốn có thêm tài xế, mà còn muốn giữ nguồn cung đó trong hệ sinh thái của mình, thay vì để tài xế cùng lúc chạy nhiều ứng dụng", bà Thủy nói. Chiến lược này nhằm gia tăng mức độ gắn kết và củng cố hiệu ứng mạng lưới.

Trên thị trường gọi xe, mức chia sẻ doanh thu tới 100% là rất lớn, trong bối cảnh Be Group áp dụng chiết khấu 30,6-36,4%, còn Grab sử dụng cơ chế chia sẻ linh hoạt theo từng chuyến xe, thời điểm và một số yếu tố vận hành.

Tuy nhiên, TS Thủy lưu ý việc được chia sẻ 100% doanh thu không đồng nghĩa với thu nhập thực nhận bằng đúng số tiền của cuốc xe". Bởi lẽ, Green SM không giữ lại phần chia sẻ doanh thu trong giai đoạn ưu đãi, nhưng phần doanh thu này chưa tính các nghĩa vụ thuế, phí và chi phí liên quan khác.

Theo đó, chia sẻ 100% doanh số nghĩa là Green SM không thu một đồng nào, nhưng tài xế vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí bắt buộc, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ví dụ, với một cuốc xe 50.000 đồng, phí bảo hiểm 1.000 đồng, thực nhận của tài xế sẽ còn 45.000 đồng, sau khi trừ thuế VAT ở mức 8% trên tổng cước xe. Với một cuốc xe không gồm phí, thực nhận của tài xế sau thuế sẽ còn 92%.

Trước đó, tỷ lệ chia sẻ doanh thu cho tài xế Green SM Platform ở mức 90% với xe hai bánh và 80-85% với bốn bánh (chưa gồm thuế). Nếu tính trên tổng giá cước, thực nhận của tài xế lần lượt còn khoảng 82,8%, và 73%-78,2%.

Chuyên gia từ Trường Đại học Kinh tế lưu ý rằng thu nhập thực tế của tài xế không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ chia sẻ doanh thu, mà còn cần tính trên toàn bộ quá trình mua, thuê xe đến vận hành, gồm chi phí mua hoặc thuê, bảo hiểm, bảo dưỡng, thuế, phí..., đặc biệt là khả năng khai thác xe thực tế.

"Số lượng cuốc xe trong ngày, giá trị trung bình mỗi cuốc, tỷ lệ thời gian xe có khách và thời gian chờ giữa các cuốc, mới là những yếu tố quyết định cuối cùng đến thu nhập ròng", bà Thủy nói.

Bà thêm rằng khi tài xế cam kết chỉ vận doanh trên Green SM, họ đồng thời từ bỏ khả năng nhận khách từ nhiều nền tảng khác nhau. Do đó, hiệu quả kinh tế cuối cùng còn phụ thuộc rất nhiều vào việc Green SM có tạo ra đủ nhu cầu và đủ số chuyến cho tài xế hay không.

Nhìn toàn diện thị trường gọi xe hơn 10 năm qua, chuyên gia nhận định chính sách của Green SM là bước đi đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường trong nước được hình thành và dẫn dắt chủ yếu bởi các nền tảng có nguồn gốc nước ngoài. "Sự vươn lên của Green SM cho thấy một nền tảng Việt Nam không chỉ có khả năng tham gia mà còn có thể cạnh tranh mạnh trên 'sân nhà'", bà Thủy nêu.

Theo dữ liệu từ Euromonitor International, thị phần của Green SM tăng mạnh sau 2 năm tham gia thị trường. Đến năm 2025, nền tảng Việt đã vượt Grab, chiếm 46,4% thị phần.