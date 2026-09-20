Vì sao 'thiên tài Huawei' quyết định bỏ việc lương cao về quê bán ngô, có ngày chỉ kiếm được 38.000 đồng?

'Thiên tài Huawei' bỏ việc lương cao về quê bán ngô

Ning Boyu, từng được biết đến với danh xưng "thiên tài trẻ" của Huawei

Đời sống và Pháp luật dịch từ China News, Ning Boyu, từng được biết đến với danh xưng "thiên tài trẻ" của Huawei, gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi quyết định rời tập đoàn và trở về quê nhà ở nông thôn bán ngô.

Theo chia sẻ được truyền thông Trung Quốc đăng tải, sau một ngày đứng dưới nắng, tất bật tại quầy hàng, lợi nhuận anh thu được chỉ khoảng 10 NDT (khoảng 38.000 đồng).

Quyết định này khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng anh đã từ bỏ cơ hội mà nhiều người mơ ước sau nhiều năm học tập để làm công việc có thu nhập thấp. Trong khi đó, không ít người nhận xét Ning Boyu đủ tỉnh táo để lựa chọn cuộc sống phù hợp với bản thân.

Ning Boyu tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc. Trong thời gian học, anh công bố 21 bài báo quốc tế, nhiều lần giữ vai trò tác giả chính và từng có thời gian trao đổi học thuật tại Đại học Oxford cùng một số trường đại học ở Singapore.

Năm 2023, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Ning Boyu được tuyển vào chương trình "Thiên tài trẻ" của Huawei. Đây là chương trình tuyển dụng những nhân sự trẻ có thành tích nổi bật trong lĩnh vực công nghệ và nghiên cứu.

Trong hơn 3 năm làm việc tại Huawei, Ning Boyu tham gia các công việc kỹ thuật và nghiên cứu tại doanh nghiệp. Theo truyền thông Trung Quốc, anh làm việc tại tập đoàn tổng cộng 1.137 ngày trước khi chính thức nghỉ việc vào tháng 8/2026.

Tuy nhiên, sau thời gian làm việc, Ning Boyu nhận ra công việc tại doanh nghiệp không hoàn toàn phù hợp với định hướng mà anh mong muốn.

Anh cho biết từng trải qua giai đoạn chịu nhiều áp lực tâm lý và tự tạo áp lực cho bản thân. Danh xưng "thiên tài trẻ" khiến kỳ vọng của những người xung quanh dành cho anh rất cao. Trong khi đó, anh vốn yêu thích hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Ning Boyu cũng không phủ nhận những gì Huawei đã mang lại. Anh cho rằng tập đoàn cung cấp cho mình nền tảng và nguồn lực tốt, giúp anh trưởng thành nhanh chóng và có được nhiều kinh nghiệm trong những năm đầu sự nghiệp.

Đối với Ning Boyu, việc bán ngô không đồng nghĩa với từ bỏ con đường sự nghiệp hay lựa chọn cuộc sống buông xuôi.

Sau khi cân nhắc, Ning Boyu quyết định rời Huawei vào tháng 8/2026. Anh trở về quê nhà tại tỉnh Hồ Nam để nghỉ ngơi. Đúng thời điểm gia đình bước vào mùa thu hoạch, anh giúp người thân bán ngô tại một điểm bán hàng ở địa phương.

Đối với Ning Boyu, việc bán ngô không đồng nghĩa với từ bỏ con đường sự nghiệp hay lựa chọn cuộc sống buông xuôi. Đây được xem như khoảng thời gian để anh trải nghiệm một nhịp sống khác sau nhiều năm học tập và làm việc trong môi trường áp lực cao.

Lựa chọn mới của 'thiên tài Huawei'

Thông tin trên Tiền phong, sau thời gian nghỉ ngơi, Ning Boyu đã nhận học bổng Marie Skłodowska-Curie dành cho nghiên cứu sau tiến sĩ và dự kiến tới Đại học Công nghệ Hoàng gia Thụy Điển (KTH) để tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực truyền thông.

Anh cũng cho biết dự định sau khi hoàn thành chương trình sẽ trở về Trung Quốc phát triển.

Quyết định nghỉ việc của Ning Boyu ban đầu không nhận được sự đồng tình từ cha mẹ. Theo anh, thế hệ lớn tuổi thường coi một công việc ổn định với mức thu nhập cao là cơ hội khó có được và việc từ bỏ nó có thể bị xem là thiếu cân nhắc.

Tuy nhiên, Ning Boyu cho rằng mỗi người có cách lựa chọn cuộc sống khác nhau. Với anh, việc rời Huawei không phải phủ nhận giá trị của công việc trước đây mà là lựa chọn một hướng đi phù hợp hơn với sở thích và mục tiêu cá nhân.

Câu chuyện của Ning Boyu cũng đặt ra một góc nhìn khác về khái niệm thành công. Một công việc có thu nhập cao, môi trường danh tiếng hay vị trí được nhiều người ngưỡng mộ không nhất thiết là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

Từ một tiến sĩ trẻ làm việc tại tập đoàn công nghệ lớn, đến người đứng bán ngô ở quê với khoản lợi nhuận chỉ 10 NDT, hành trình của Ning Boyu cho thấy đằng sau những lựa chọn tưởng như khó hiểu vẫn có thể là một kế hoạch nghề nghiệp được cân nhắc kỹ lưỡng.

Điều đáng chú ý là việc anh rời Huawei không đồng nghĩa với kết thúc sự nghiệp. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Ning Boyu tiếp tục con đường nghiên cứu tại châu Âu và dự kiến trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành chương trình.

Vì vậy, câu chuyện của “thiên tài trẻ” này không đơn giản là từ bỏ mức lương cao để về quê bán ngô. Đó còn là câu chuyện về việc một người trẻ lựa chọn lại hướng đi của mình sau khi nhận ra điều gì thực sự phù hợp với bản thân.