Cây cảnh phúc lành, cho bóng mát, quả ngon, trồng trong sân nhà có lộc thực, có của để dành, cả đời no đủ

Có những loài cây người ta trồng vì hoa. Có những loài cây người ta trồng vì quả. Lại có những loài cây, chỉ cần đứng lặng một góc vườn thôi cũng đủ làm cho ngôi nhà trở nên có hồn. Cây bánh mì thuộc về loại thứ ba, mà kỳ thực lại bao gồm cả hai loại đầu tiên.

Ở miền Tây, cây bánh mì đã quen thuộc từ lâu. Nó đứng ở đầu ngõ, ở góc sân, ở bờ mương, lặng lẽ tỏa bóng. Vài năm gần đây, người miền Bắc cũng bắt đầu đưa cây bánh mì về trồng trong vườn nhà, trong sân biệt thự, trong những quán cà phê sân vườn.

Không ồn ào, không phô trương, cây cảnh đến bằng vẻ đẹp hiền lành của nó, rồi ở lại bằng quả ngon, bằng bóng mát, và bằng một cảm giác no đủ, bình yên rất khó gọi tên.

Cây cảnh bánh mì có quả thơm mùi bánh mì

Tên khoa học của cây cảnh này là Artocarpus incisa L, còn được gọi là cây sa kê hay sake, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Nghe tên khoa học có vẻ xa lạ, nhưng quả của nó thì rất gần gũi: to tròn, vỏ xanh sần, ruột trắng ngà, khi nướng lên, chiên lên hay nấu canh đều thơm bùi, ăn một miếng đã thấy no bụng.

Người xưa gọi là cây bánh mì, bởi quả chín, đem nướng, mùi thơm và vị bùi chẳng khác gì một ổ bánh mì mới ra lò.

Cây cảnh bánh mì - Vẻ đẹp không cần phô trương

Cây bánh mì đẹp theo một cách rất riêng: đẹp vì khỏe, vì xanh, vì đầy đặn.

Lá của cây cảnh này to, xẻ thùy sâu như bàn tay xòe ra, xanh đậm và bóng. Một chiếc lá rụng xuống sân cũng đủ làm người ta dừng lại ngắm. Khi cây còn non, lá xanh non mơn mởn.

Thân cây cảnh thẳng

Khi cây trưởng thành, tán lá dày, xếp lớp, tạo thành một vòm xanh mát rượi. Giữa trưa hè, ngồi dưới gốc cây bánh mì, nghe gió luồn qua kẽ lá, nghe tiếng chim sẻ chuyền cành, tự nhiên thấy lòng mình dịu lại.

Thân cây cảnh thẳng, vỏ hơi sần, có nhựa trắng. Cây có thể cao từ 9 đến 15 mét nếu để phát triển tự nhiên, nhưng khi trồng làm cảnh, người ta thường hãm chiều cao, tỉa tán để cây vừa tầm mắt, vừa gọn dáng.

Quả mọc trực tiếp trên thân và cành lớn, từng quả tròn trịa, nặng trĩu, treo lủng lẳng như những món quà mà cây dành cho người trồng.

Đó là vẻ đẹp của sự sung túc. Không phải vẻ đẹp mong manh của một chậu lan, mà là vẻ đẹp của một cây biết cho quả, biết che nắng, biết ở lại với gia đình qua nhiều năm tháng.

Một cây bánh mì trồng trước nhà, mười năm sau vẫn ở đó, tán càng rộng, quả càng nhiều, như một người bạn già lặng lẽ chứng kiến con cháu lớn lên.

Người ta yêu cây bánh mì, một phần vì quả của nó quá đỗi chân chất. Quả bánh mì non có thể gọt vỏ, thái lát, nấu canh sườn, nấu canh tôm, vị ngọt thanh, bùi bùi. Quả già đem chiên giòn, chấm muối tiêu, ăn như khoai tây chiên nhưng thơm hơn, béo hơn.

Quả chín đem nướng trên bếp than, mùi thơm lan khắp sân, bẻ ra ruột vàng ươm, mềm như bánh. Ở miền Tây, nhiều nhà còn làm chè sa kê, nấu với nước cốt dừa, vừa mát vừa no bụng.

Cây cảnh mang ý nghĩa sum vầy

Một cây bánh mì sai quả có thể cho từ 50 đến hơn 100 quả mỗi năm. Không chỉ đủ cho gia đình ăn, mà còn đủ để biếu hàng xóm, để làm quà quê mang lên thành phố.

Có những buổi chiều, chỉ cần hái một quả, nướng lên, cả nhà ngồi quanh, vừa ăn vừa kể chuyện, đã thấy đời sống đủ đầy.

Trong thiết kế sân vườn hiện nay, cây bánh mì rất được ưa chuộng để làm cây bóng mát chủ đạo. Người ta trồng một cây ở giữa sân, đặt thêm bộ bàn ghế đá, vài chậu hoa nhỏ xung quanh.

Mùa hè có bóng mát, mùa thu có lá vàng rơi, mùa quả có trái để hái, để biếu hàng xóm. Ngôi nhà vì thế mà trở nên sống động, có nhịp điệu của bốn mùa, có mùi của đất, của lá, của quả chín.

Cây cảnh này mang ý nghĩa no đủ

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh bánh mì: No đủ, sum vầy và bền vững

Trong phong thủy, cây bánh mì được xếp vào nhóm cây lành, cây mang năng lượng tốt cho gia đình.

1. Cây cảnh này mang ý nghĩa no đủ

Quả bánh mì to, chắc, nặng tay, ruột đầy đặn. Người xưa tin rằng, nhà có cây sai quả là nhà có lộc thực, không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Quả bánh mì lại có thể chế biến thành nhiều món: nướng, chiên, nấu canh, làm chè, làm bánh.

Một quả có thể nuôi được cả nhà một bữa. Vì vậy, cây tượng trưng cho sự sung túc giản dị, không phải giàu sang phô trương mà là đủ đầy một cách bền bỉ.

Cây cảnh càng già càng sai quả

2. Cây cảnh mang ý nghĩa sum vầy

Tán cây rộng, bóng mát lớn, là nơi cả nhà ngồi lại với nhau. Ông bà ngồi uống trà, con cháu chạy chơi quanh gốc cây, bữa cơm chiều dọn ra dưới bóng mát.

Trong phong thủy, đó là hình ảnh của sự hòa thuận, của gia đạo yên ấm. Một ngôi nhà có chỗ để mọi người cùng ngồi lại, cùng ăn một bữa cơm, cùng ngắm một tán cây, tự nhiên sẽ ít đi những xa cách.

3. Cây cảnh mang ý nghĩa bền vững và trường thọ

Cây bánh mì sống lâu, rễ ăn sâu, thân cứng cáp, càng già càng sai quả. Trồng một cây là trồng cho nhiều thế hệ.

Cây bánh mì sống lâu

Người ta tin rằng, cây sống lâu trong nhà sẽ giúp gia chủ ổn định, công việc bền vững, sức khỏe dẻo dai. Không phải thứ lộc đến nhanh rồi đi nhanh, mà là thứ lộc đến chậm, ở lâu và ngày càng đầy đặn.

Về vị trí trồng, người làm vườn lâu năm thường khuyên nên trồng cây bánh mì ở sân trước hoặc sân sau, nơi có nhiều nắng, đất rộng, thoáng gió. Tránh trồng quá sát nhà, sát tường, để rễ có chỗ phát triển và tán cây không che hết ánh sáng vào nhà.

Nếu nhà phố không có sân rộng, có thể trồng trong chậu lớn, đặt ở ban công, sân thượng, rồi thường xuyên tỉa tán để giữ dáng. Dù trồng ở đâu, điều quan trọng nhất vẫn là cây được chăm sóc bằng sự tử tế, vì cây cũng như người, có được quan tâm thì mới xanh tốt.

Cây cảnh bánh mì ưa nắng.

Cách chăm sóc để cây cảnh bánh mì ra nhiều quả

Cây bánh mì vốn là cây khỏe, dễ sống, hợp với khí hậu nhiệt đới. Nhưng để cây ra nhiều quả, quả to, ruột bùi và thơm, người trồng vẫn cần để tâm đến vài điều căn bản. Không cần cầu kỳ, chỉ cần đều đặn và đúng cách.

1. Đất và ánh sáng

Cây cảnh bánh mì ưa nắng. Nên trồng ở nơi có nắng trực tiếp ít nhất 6 tiếng mỗi ngày. Đất cần tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn. Nếu đất miền Bắc mùa đông lạnh, đất thịt nặng, nên trộn thêm trấu hun, xơ dừa, phân chuồng hoai mục để đất thoáng hơn.

Khi trồng, đào hố rộng khoảng 60 x 60 cm, lót một lớp phân hữu cơ dưới đáy hố, đặt cây vào giữa, lấp đất ngang cổ rễ, tưới đẫm nước.

Khi cây cảnh bánh mì còn nhỏ, cần tưới đều

Cây cảnh không chịu được ngập úng lâu ngày. Ở miền Tây, người ta hay trồng trên mô đất cao, bờ mương thoát nước tốt. Ở miền Bắc, nếu trồng trong sân trũng, nên đắp mô cao hơn mặt đất khoảng 20 đến 30 cm để tránh úng rễ vào mùa mưa.

2. Nước tưới

Khi cây cảnh bánh mì còn nhỏ, cần tưới đều, giữ ẩm cho đất nhưng không để đọng nước. Mỗi ngày tưới một lần vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Khi cây đã lớn, rễ đã ăn sâu, có thể tưới 2 đến 3 lần mỗi tuần, tùy vào thời tiết. Mùa khô nên tăng lượng nước, mùa mưa nên giảm và chú ý thoát nước.

Cây bánh mì cần nhiều dinh dưỡng

Một mẹo nhỏ của người miền Tây là không tưới ào ạt lên lá vào giữa trưa nắng gắt, vì dễ làm lá bị cháy nắng. Chỉ nên tưới vào gốc, tưới từ từ để nước ngấm sâu xuống rễ.

3. Bón phân

Để cây ra nhiều quả, bón phân là khâu không thể bỏ qua. Cây bánh mì cần nhiều dinh dưỡng, nhất là kali và lân để nuôi quả.

Mỗi năm nên bón 3 đợt chính: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và trước khi cây ra hoa khoảng một tháng. Có thể dùng phân chuồng hoai mục, phân trùn quế kết hợp với phân NPK cân đối.

Khi cây cảnh bánh mì chuẩn bị ra hoa, tăng thêm phân có hàm lượng kali cao để hoa đậu nhiều, quả chắc, ít rụng non.

Muốn cây cảnh sai quả, phải biết tỉa

Ngoài ra, mỗi tháng có thể tưới thêm nước ủ từ vỏ chuối, nước vo gạo để bổ sung dinh dưỡng nhẹ nhàng, an toàn cho cây trồng trong sân nhà.

4. Tỉa cành, tạo tán

Muốn cây cảnh sai quả, phải biết tỉa. Sau mỗi vụ quả, nên cắt bỏ những cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc chen chúc vào trong tán. Giữ lại những cành khỏe, hướng ra ngoài, để ánh nắng lọt vào giữa tán. Tán thông thoáng thì hoa mới đậu nhiều, quả mới lớn đều.

Nếu trồng làm cảnh, mỗi năm nên hãm ngọn một lần để cây không vươn quá cao, tán tròn đều, dễ hái quả và dễ ngắm dáng. Vết cắt nên bôi vôi hoặc keo liền sẹo để tránh nấm bệnh.

5. Phòng bệnh và giữ quả

Cây cảnh ít sâu bệnh

Cây bánh mì ít sâu bệnh, nhưng vẫn có thể bị rệp sáp, sâu đục thân và bệnh thối rễ nếu đất quá ẩm. Nên thường xuyên kiểm tra gốc, thân và mặt dưới lá. Nếu thấy rệp, có thể dùng nước tỏi ớt pha loãng hoặc dung dịch gừng để xịt, hạn chế dùng thuốc hóa học trong vườn nhà.

Khi cây bắt đầu ra quả non, không nên hái sớm, không nên rung cây mạnh. Quả non rụng nhiều thường do thiếu nước hoặc thiếu kali.

Lúc này nên tăng cường tưới nước và bón thêm phân kali. Khi quả đã lớn bằng nắm tay, có thể tỉa bớt những quả nhỏ, quả méo để cây dồn sức nuôi những quả còn lại cho to và ngon.

Cây bánh mì không chỉ là cây cảnh.

Ở miền Bắc, mùa đông lạnh là thử thách lớn nhất. Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, cây có thể rụng lá, chậm phát triển. Nên che chắn cho cây bằng lưới, tủ gốc bằng rơm rạ hoặc trấu để giữ ấm cho rễ. Nếu trồng trong chậu, có thể đưa cây vào chỗ khuất gió, có mái che vào những ngày rét đậm.

Cây bánh mì không chỉ là cây cảnh. Nó là cây của ký ức. Người miền Tây xa quê, nhìn thấy cây bánh mì là nhớ đến sân nhà, nhớ đến bữa cơm có canh sa kê của mẹ. Người miền Bắc mới trồng, vài năm sau khi cây ra quả đầu tiên, lại thấy vui như có thêm một thành viên mới trong nhà.

Giữa thời buổi nhà cửa ngày càng chật hẹp, cây cối ngày càng ít đi, việc trồng một cây bánh mì trong sân nhà giống như giữ lại một khoảng trời xanh cho riêng mình.

Cây cảnh cao lớn. Ảnh DL

Sáng ra ngắm lá xanh, trưa ngồi dưới bóng mát, chiều hái quả nấu một bữa cơm ngon, tối nghe gió xào xạc qua tán lá. Cuộc sống cứ thế trôi đi, chậm rãi mà đầy đủ.

Nếu bạn đang tìm một cây vừa làm cảnh, vừa làm bóng mát, vừa có quả để ăn, thì cây bánh mì là một lựa chọn rất đáng để bắt đầu.

Trồng một cây hôm nay, vài năm sau, bạn sẽ có một góc vườn xanh mát, một mùa quả sum suê và một câu chuyện đẹp để kể cho con cháu nghe.