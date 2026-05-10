Giá vàng sắp tới ra sao?

Tại cuộc họp báo trực tuyến mới đây, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC) - cho biết, trong quý I vừa qua, các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đã mua ròng 244 tấn vàng, cao hơn mức trung bình 5 năm gần đây. Điều này cho thấy vàng vẫn được xem là tài sản dự trữ chiến lược trong bối cảnh kinh tế và tài chính quốc tế còn nhiều bất ổn.

Đại diện WGC đánh giá vàng hiện gần như không có mối tương quan với các tài sản rủi ro khác như chứng khoán hay tiền điện tử. Vì vậy, vai trò “phòng thủ” của kim loại quý này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được củng cố trong thời gian tới, đặc biệt khi thế giới vẫn đối mặt nguy cơ suy giảm tăng trưởng, xung đột địa chính trị và áp lực nợ công.

Tuy nhiên, WGC cũng lưu ý thị trường vàng sắp tới có thể xuất hiện nhiều biến động hơn do môi trường lãi suất cao kéo dài.

Theo ông Shaokai Fan, hành vi của các nhà đầu tư phương Tây đang thay đổi khi lợi suất trái phiếu và lãi suất duy trì ở mức cao khiến chi phí nắm giữ vàng tăng lên. Điều này có thể làm giảm bớt dòng tiền đầu tư ngắn hạn vào vàng.

Ngoài ra, các yếu tố như lo ngại về tính độc lập của Federal Reserve, rủi ro nợ công Mỹ và khả năng đồng USD suy yếu cũng sẽ tác động mạnh đến xu hướng giá vàng toàn cầu. Nếu đồng USD giảm giá, vàng thường được hưởng lợi do trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

WGC cho rằng giới đầu tư cần đặc biệt theo dõi diễn biến của các quỹ ETF vàng cũng như nhu cầu mua vàng miếng và vàng xu trong thời gian tới. Đây là những yếu tố phản ánh trực tiếp tâm lý thị trường và có thể quyết định mức độ tăng hay giảm của giá vàng.

Tại Việt Nam, WGC đánh giá chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể, còn khoảng 16 - 17 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường vàng trong nước. Tuy nhiên, mức chênh lệch này vẫn cao hơn đáng kể so với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ.

Theo ông Shaokai Fan, một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục kéo giảm khoảng cách giá là làm rõ cơ chế và hạn ngạch nhập khẩu vàng. Việc tăng nguồn cung hợp pháp cho thị trường có thể giúp giảm áp lực khan hiếm và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Liên quan tới đề xuất huy động vàng trong dân, WGC cho rằng đây là hướng đi nhiều quốc gia từng triển khai nhằm đưa nguồn vàng tích trữ vào lưu thông trong nền kinh tế. Kinh nghiệm tại Turkey cho thấy vàng có thể được sử dụng như tài sản bảo đảm hoặc phương tiện thanh toán trong hệ thống ngân hàng.

Theo chuyên gia WGC, để vàng thực sự “chảy” vào nền kinh tế thay vì chỉ được cất giữ, điều quan trọng là phải xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp, đồng thời cho phép vàng được công nhận rộng rãi trong hệ thống tài chính và ngân hàng.

Tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngân hàng có cơ chế quản lý thị trường vàng hiệu quả với lộ trình phù hợp thực tế.

Theo Thủ tướng, người dân được quyền nắm giữ vàng như một mặt hàng, tài sản. Tuy nhiên, Nhà nước không khuyến khích việc này vì không tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Theo đó, phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và đầu cơ vàng.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, khi nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, pháp lý minh bạch, dễ dự báo, người dân và doanh nghiệp sẽ giảm tích trữ vàng, chuyển sang sản xuất, kinh doanh hoặc gửi tiền vào ngân hàng. Từ đó, nhà điều hành có thể huy động nguồn lực cho tăng trưởng.