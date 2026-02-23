Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/2 đồng loạt tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 23/2 tăng giá vàng miếng lên mức 184,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/2, giá vàng trong nước ngày 23/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 5,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 181,6 triệu đồng/lượng mua vào và 184,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 23/2, tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/2, tăng rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/2, tăng dữ dội ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 181,5 –184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/2 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 60 USD/ounce, lên mức 5.163 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.111 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá mạnh, tiến gần mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư vẫn lạc quan về thị trường vàng thế giới.

Trong số 13 nhà phân tích Phố Wall, có 69% dự báo giá vàng sẽ bứt phá trên 5.100 USD/ounce, chỉ 8% cho rằng giá giảm, còn 23% nhận định thị trường đi ngang.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, 63% trong tổng số 298 người tham gia khảo sát trực tuyến kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, 18% dự báo giảm và 19% cho rằng giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Phần lớn chuyên gia vẫn nghiêng về xu hướng tăng giá của vàng, nhưng nhấn mạnh rằng mốc 5.100 USD/ounce sẽ là ngưỡng then chốt quyết định liệu kim loại quý có thể bước vào một chu kỳ tăng mới hay không.

Với giá vàng trong nước tăng rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.164 USD/ounce (tương đương khoảng 163,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 23/2, giá vàng ngày 24/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.