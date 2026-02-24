Nuôi tôm công nghệ cao kiểu gì mà một ông nông dân Thanh Hóa thu lãi 5 tỷ/năm, trang trại đẹp mê ly thế này đây

Nuôi tôm công nghệ cao thành ông tỷ phú Thanh Hóa

Trước đây, gia đình ông Lê Văn Phương ở thôn Châu Triều, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa vẫn nuôi tôm theo hình thức quảng canh.

Những năm đầu, nhờ nguồn giống tự nhiên dồi dào, môi trường thuận lợi nên việc nuôi tương đối hiệu quả.

Tuy nhiên, khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường, dịch bệnh gia tăng, nguồn giống tự nhiên khan hiếm… năng suất bắt đầu sụt giảm, rủi ro ngày càng lớn.

Ông Lê Văn Phương ở thôn Châu Triều, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa vẫn nuôi tôm theo hình thức quảng canh. Ảnh: Hữu Dụng

“Có vụ gần như mất trắng, nhìn ao đầm mà xót ruột. Nếu không thay đổi thì khó mà trụ được với nghề”, ông Phương nhớ lại.

Năm 2019, sau nhiều lần tham gia các lớp tập huấn, đi tham quan, học hỏi mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong và ngoài tỉnh, ông nhận ra muốn nuôi bền vững phải kiểm soát được môi trường, con giống và quy trình kỹ thuật.

Nghĩ là làm, ông bàn với gia đình chuyển đổi toàn bộ 5 ha ao đất sang nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao.

Năm 2019, ông Phương bắt đầu chuyển sang nuôi tôm theo công nghệ cao nên con tôm phát triển đồng đều hơn. Ảnh: Hữu Dụng

Tổng số vốn đầu tư lên tới khoảng 10 tỷ đồng, phần lớn là vốn tích lũy và vay mượn thêm từ ngân hàng, người thân.

Hệ thống ao nuôi được xây dựng bài bản gồm ao nổi lót bạt, ao lắng, ao xử lý nước riêng biệt; lắp đặt quạt nước, hệ thống sục khí tự động và thiết bị theo dõi các chỉ số môi trường như pH, oxy hòa tan, nhiệt độ…

Nhờ nuôi tôm công nghệ cao nên hệ thống ao nuôi được xây dựng bài bản gồm ao nổi lót bạt, ao lắng, ao xử lý nước riêng biệt; lắp đặt quạt nước, hệ thống sục khí tự động và thiết bị theo dõi các chỉ số môi trường như pH, oxy hòa tan... Ảnh: Hữu Dụng

“Nuôi công nghệ cao chi phí ban đầu lớn, nhưng đổi lại môi trường được kiểm soát chặt chẽ, tôm khỏe, ít dịch bệnh, năng suất cao và ổn định hơn nhiều”, ông Phương chia sẻ.

38 ao nuôi tôm đẹp mê ly, tạo việc làm cho 20 lao động

Hiện nay, ông Phương liên kết với 4 hộ nuôi, xây dựng 38 ao nuôi trên tổng diện tích 5ha, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương.

Quy trình nuôi được áp dụng theo hướng an toàn sinh học. Thay vì sử dụng kháng sinh, hóa chất, ông sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý nước, phân hủy chất hữu cơ, hạn chế ô nhiễm. Các chỉ tiêu môi trường được kiểm tra hằng ngày, kịp thời điều chỉnh khi có biến động.

Hiện gia đình ông Phương có 38 ao nuôi tôm với diện tích 5ha nuôi công nghệ cao. Ảnh: Hữu Dụng

Nhờ đó, tỷ lệ sống của tôm đạt cao, thời gian nuôi rút ngắn, chi phí được kiểm soát tốt hơn. Trung bình mỗi năm, trang trại nuôi 3 vụ, sản lượng đạt từ 50–70 tấn tôm thương phẩm.

Với giá bán dao động 200.000–250.000 đồng/kg, doanh thu bình quân đạt khoảng 12 tỷ đồng/năm, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 5 tỷ đồng.

Không chỉ chú trọng sản xuất, ông còn liên kết với doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm nhằm ổn định đầu ra, tránh cảnh “được mùa rớt giá”.

Mô hình nuôi tôm của ông Phương đang tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương. Ảnh: Hữu Dụng

Sau nhiều năm gắn bó với con tôm, ông Phương đúc rút 4 yếu tố then chốt quyết định trong việc nuôi như chọn con giống chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; Cải tạo ao nuôi kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình kỹ thuật; Quản lý chặt chẽ môi trường nước trong suốt quá trình nuôi; Liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo xã Hoằng Châu thăm mô hình nuôi tôm của gia đình ông Lê Văn Phương. Ảnh: Hữu Dụng

“Làm nông nghiệp bây giờ không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ. Người nông dân phải học hỏi, phải ứng dụng khoa học kỹ thuật thì mới có thể làm giàu bền vững”, ông Phương nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoằng Châu, toàn xã hiện có hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản.

Các mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo chuỗi liên kết đang cho hiệu quả rõ rệt, trong đó mô hình của ông Lê Văn Phương là một điển hình tiêu biểu.

Hiện toàn xã Hoằng Châu có hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Hữu Dụng

“Ông Phương không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều hộ khác. Đây là mô hình phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp ở địa phương”, bà Lan đánh giá.