Giá vàng miếng nhiều nơi rớt xuống sát 100 triệu đồng/lượng vào tối nay, 2-4

Tối 2-4, giá vàng miếng SJC đồng loạt được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI niêm yết quanh 99,1 triệu đồng/lượng mua vào, 101,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng. So với mốc đỉnh kỷ lục sáng hôm qua, mỗi lượng vàng miếng giảm tới 800.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt đáng kể giữa các cửa hàng. Công ty Phú Quý bán ra còn 101,7 triệu đồng/lượng; trong khi Công ty Mi Hồng bán ra chỉ còn 100,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2 triệu đồng so với mốc đỉnh lịch sử của giá vàng miếng SJC.

Một số tiệm vàng khác ở TP HCM báo giá vàng miếng bán ra chỉ còn 100,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại được Công ty SJC giảm xuống 99,2 triệu đồng/lượng mua vào, 101,5 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với buổi sáng và mất nửa triệu đồng so với mốc đỉnh cao nhất.

Giá vàng bất ngờ "quay xe" từ cuối ngày hôm qua, hạ nhiệt sau nhiều ngày tăng sốc, rời mốc đỉnh mọi thời đại 102,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC một số nơi về sát mốc 100 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý có phiên biến động mạnh khi giảm sâu rồi phục hồi trở lại. Lúc 19 giờ 30 phút, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở mức 3.124 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD so với rạng sáng nay. So với mức đỉnh mọi thời đại vùng 3.148 USD/ounce, giá vàng đã hạ nhiệt nhưng được kỳ vọng sẽ tăng tiếp khi đang trở thành kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư trên thị trường quốc tế đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan vào hôm nay (2-4, theo giờ địa phương). Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ công bố các biện pháp áp thuế mới nhắm vào các quốc gia có thặng dư thương mại với nước này. Theo các báo cáo từ Washington Post, các trợ lý Nhà Trắng đã soạn thảo các tài liệu phác thảo mức thuế bổ sung khoảng 20% đối với hầu hết hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang chuẩn bị cho những tác động kinh tế tiềm ẩn, bao gồm giá tiêu dùng cao hơn và các biện pháp trả đũa có thể xảy ra từ các đối tác thương mại. Giá vàng được đánh giá là kênh trú ẩn an toàn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 97,3 triệu đồng/lượng.

Mốc đỉnh lịch sử của giá vàng lên tới 102,6 triệu đồng/lượng