Ly kỳ vụ bán thiên thạch giả ở Bắc Ninh

Hô biến nến và chì thành… thiên thạch

Cầm đầu đường dây lừa đảo là Man Thăng Long (sinh năm 1976), trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Vốn là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, Long thường lên mạng tìm hiểu về thiên thạch, tính năng, tác dụng của loại đá này và các thủ đoạn để chế tác. Hắn quen biết với Mai Văn Cường (sinh năm 1983), trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang - đối tượng từng có tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng hiểu biết về thiên thạch nên thường xuyên trao đổi thông tin với nhau. Cũng từ mạng xã hội, Long và Cường quen biết với Tô Minh Quảng (sinh năm 1976), trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam; Vương Cường (sinh năm 1976), trú ở phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội. Tô Minh Quảng cũng là đối tượng có tiền án về tội lừa đảo, biết nhiều thủ đoạn lừa đảo thiên thạch giả nên câu kết với nhau để tìm kiếm “con mồi”.

Chiếc két sắt các đối tượng dùng để đựng “thiên thạch”

Qua các mối quan hệ, Vương Cường làm quen được với trợ lý của ông H ở Hà Nội và biết ông H đang có ý định mua thiên thạch. Cường nói rằng mình biết có gia tộc đang lưu giữ thiên thạch và muốn bán. Từ giới thiệu của trợ lý, ông H quen với nhóm của Cường và đặt vấn đề mua thiên thạch. Để cho bị hại “vào tròng”, Man Thăng Long đã sử dụng chì trong lõi pin, nến và một số nguyên liệu khác chế biến thành một viên “thiên thạch” to bằng cái kén tằm. Sau đó, các đối tượng đã quảng cáo viên thiên thạch này có một số tính năng đặc biệt, huyền bí như: làm rạn vỡ gương và làm đông thủy ngân trong nhiệt kế khi các đồ vật này đặt gần thiên thạch; khi thả vào nước thì lơ lửng trong nước. Với tính năng “đặc biệt” ấy, viên thiên thạch này được các đối tượng rao bán với giá 150 triệu USD. Để bị hại tin tưởng, Tô Minh Quảng lấy tên là Nguyễn Trường Giang và “nổ” rằng hòn đá thiên thạch này là của gia tộc hắn truyền lại, nay cần tiền muốn bán.

Sau khi móc nối được với ông H, các đối tượng đã thuê một ngôi nhà cấp 4 ở xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, mua sẵn 1 chiếc bàn thờ, chuẩn bị gương bị rạn, làm đông thủy ngân trong nhiệt kế và một số vật dụng khác. Để tạo sự huyền bí, tạo niềm tin tuyệt đối với khách hàng, các đối tượng đã yêu cầu người mua phải tiến hành giao dịch tại bàn thờ trên vì trước khi giao dịch cần làm lễ cúng; yêu cầu bị hại đặt cọc 100 triệu đồng để cúng. Bị hại được mang gương, nhiệt kế thủy ngân đến để tự kiểm nghiệm.

Tưởng thật, vào tháng 5/2025, ông H đã đến ngôi nhà do chúng đặt trước để xem đá. Tại đây, các đối tượng nói thiên thạch để trong hộp trên bàn thờ, phải làm lễ để xem. Theo đó, chúng yêu cầu cả người bán và người mua phải mặc áo mưa, đeo găng tay mới được xem. Trong gian phòng thiếu ánh sáng, các đối tượng cúng lễ, sau đó yêu cầu người mua đứng cách xa bàn thờ mấy mét để chúng mở hộp kiểm tra “hàng” và tính năng của thiên thạch. Lợi dụng phòng tối, bị hại vướng áo mưa nên hạn chế tầm nhìn, các đối tượng đã nhanh tay đổi thủy ngân và gương của bị hại thành đồ chúng chuẩn bị sẵn. Chính vì vậy, sau khi cúng xong, chúng cho bị hại xem gương đã bị vỡ, thủy ngân đã đông lại, khiến ông H rất tin tưởng, đồng ý mua “hàng”. Theo đó, hai bên đồng ý giao dịch mua bán, yêu cầu ông H đặt cọc 5 tỷ đồng.

Mỏi mòn chờ làm phép mở “linh vật”

Theo thỏa thuận, sau khi ông H chuyển 5 tỷ tiền đặt cọc, các đối tượng sẽ đưa viên đá cho ông giữ để làm tin. Sau đó, khi thanh toán nốt tiền còn lại, chúng mới “làm phép” để ông H được sử dụng viên đá đó. Ông H yêu cầu trước khi đưa 5 tỷ, phải được thử tính năng thiên thạch trôi lơ lửng trong nước, liền được các đối tượng đồng ý. Do trong lõi chì có nến và một số chất có tính năng nổi trên mặt nước, khiến ông H tin tưởng tuyệt đối. Theo yêu cầu của ông H, các đối tượng cho viên đá vào két sắt ông mang sẵn đến, dán niêm phong để ông mang về cất. Do viên đá rất bé nên lợi dụng lúc ông H không để ý, các đối tượng đã búng tay để viên đá rơi ra ngoài, sau đó niêm phong két sắt lại. Để bị hại không dám mở két, các đối tượng dặn ông H là phải để nguyên niêm phong, đợi chúng đến cúng lễ, làm phép mới được mở ra; nếu tự ý mở ra, viên thiên thạch sẽ biến mất. Mặc dù câu chuyện rất vô lý nhưng ông H đã tin là thật và mang két sắt về, cất ở nhà, không dám mở ra.

Về phía các đối tượng, sau khi lừa được 5 tỷ của ông H, chúng chia nhau tiêu xài, sau đó lấy nhiều lý do để trì hoãn việc cúng lễ mở két sắt. Tuy nhiên, một thời gian sau, chúng biết thông tin ông H vẫn còn tiền nên bàn nhau tiếp tục lừa ông một lần nữa. Theo đó, Quảng lại gọi cho ông H đến quán cà phê, yêu cầu phải ứng thêm 6 tỷ nữa để “gia tộc” đồng ý làm lễ chuyển nhượng viên đá. Tin tưởng các đối tượng, ông H đã đồng ý ký hợp đồng, với nội dung: ông H không mua thiên thạch nữa thì mất 11 tỷ; các đối tượng không bán nữa thì phải trả lại tiền và bồi thường thêm 1 tỷ. Lần này, các đối tượng đưa cho ông H một tờ lịch ngày 21/5/2025, có chữ ký của Quảng (lấy tên là Nguyễn Trường Giang) và một số người trong gia tộc, yêu cầu ông H mang về dán vào két sắt, quay video để chứng minh mình là người có đủ tài chính, đức độ, phẩm chất để sử dụng viên đá và hẹn ngày 27/5/2025, “gia tộc” đến kết nghĩa anh em, mang theo chìa khóa két để mở niêm phong. Tưởng thật, ông H về làm đúng như các đối tượng yêu cầu, sau đó đưa thêm cho chúng 6 tỷ đồng, tổng cộng là 11 tỷ đồng. Sau khi chiếm được tiền, các đối tượng đã mua lệnh bài và cuốn thư là chiếu chỉ của nhà Thanh trị giá 150 triệu đồng gửi cho bị hại lấy lòng tin rồi “biến mất”, chặn số điện thoại và tất cả các ứng dụng đã sử dụng để liên hệ với ông H.

Thiên thạch giả các đối tượng dùng để lừa nạn nhân

Về phía ông H, sau khi đưa 11 tỷ và mang két sắt về nhà đợi các đối tượng đến mở ra. Tuy nhiên, quá ngày hẹn không thấy ai quay lại, gọi điện cũng không được nên rất lo lắng. Dù vậy, ông H cũng không dám tự ý mở két vì sợ thiên thạch sẽ biến mất. Đến cuối năm 2025, do bị bệnh, ông H qua đời. Vợ ông, bà Nguyễn Thị T. nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo nhưng cũng không dám mở két sắt ra mà vác két đến Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Quá trình thu thập và củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Tô Minh Quảng (sinh năm 1976), trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam; Vương Cường (sinh năm 1976), trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội và Mai Văn Cường (sinh năm 1983), trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang. Số tiền chiếm đoạt được, Mai Văn Cường được chia 280 triệu đồng; số tiền còn lại, các đối tượng Long, Quảng và Vương Cường chia nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, 2 xe ô tô và một số tang vật vụ án.

Hộp đựng thiên thạch giả

Thiên thạch có thể tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe

Ông Nguyễn Đức Phường, chuyên gia về thiên văn vũ trụ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, thiên thạch là những vật thể tự nhiên từ khoảng không vũ trụ ngoài Trái Đất. Thiên thạch có kích thước đa dạng, từ vài milimet đến hàng nghìn kilomet. Những thiên thạch có kích thước lớn từ vài trăm mét đến hàng nghìn km, chuyển động xung quanh Mặt Trời, được gọi là tiểu hành tinh (asteroid). Những thiên thể có kích thước lớn hơn hạt bụi nhưng nhỏ hơn so với tiểu hành tinh thì được gọi là meteoroid.

Về thành phần, thiên thạch được phân loại, chẳng hạn thiên thạch đá, thiên thạch sắt, thiên thạch đá - sắt... Thiên thạch không phải là kim loại quý như vàng hay kim cương; thậm chí, thiên thạch có thể chứa các nguyên tố phóng xạ, tiềm ẩn những nguy cơ có hại đến sức khỏe con người.

Theo ông Phường, nếu là người bình thường sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là thiên thạch, đâu là đá bình thường, nhưng lại dễ dàng đối với chuyên gia. Tuy nhiên, thiên thạch có những đặc điểm riêng có thể phân biệt được bằng mắt thường. Về khối lượng, với cùng một kích cỡ thì thiên thạch thường nặng hơn và cứng chắc hơn đá thường. Về màu sắc, thiên thạch thường có màu đen hoặc ngả vàng do bị oxy hóa. Về đặc điểm, bề mặt thiên thạch thường đen, nhẵn và bóng. Cũng có những thiên thạch có bề mặt xuất hiện các vết lõm tròn, nhẵn hoặc các đường rạn nứt do quá trình bào mòn và cháy trong không khí. Khi có trong tay một thiên thạch, tốt nhất nên nhờ chuyên gia thẩm định.

Các đối tượng trong vụ án

Từ vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng với những giao dịch tương tự như trên và trong quá trình giao dịch mua bán kim loại quý, đá quý hoặc những mặt hàng có giá trị lớn. Các giao dịch mua bán nên được thực hiện tại các cơ sở kinh doanh, cửa hàng có uy tín và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật. Khi người dân phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần trình báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Điều tra viên Đặng Công Tuấn Mạnh, SĐT: 0354405007 hoặc trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, SĐT: 02043854666) để phối hợp xử lý.